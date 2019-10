KE zdecydowała o 242 mln euro dofinansowania na S7 Napierki-Płońsk



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska zdecydowała o dofinansowaniu kwotą 242 mln euro z Funduszu Spójności budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki - Płońsk, podała komisja.

"Ta droga jest częścią korytarza Bałtyk-Adriatyk w transeuropejskiej sieci transportowej i europejskiej trasy E77, która łączy Budapeszt z rosyjską granicą w Estonii" - czytamy w komunikacie.

Budowa drogi ekspresowej S7 Napierki - Płońsk to inwestycja obejmującą budowę 71 km drogi S7. Zadanie zostało podzielone na cztery odcinki realizacyjne: Napierki-Mława (ok. 14 km), Mława-Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo-Pieńki (ok. 22 km), Pieńki-Płońsk (ok. 13,7 km).

(ISBnews)