Wynegocjowana umowa na temat brexitu "to dobra umowa", teraz "Francja czeka na konkretne zmiany" - powiedziała w Paryżu rzeczniczka rządu Francji Sibeth Ndiaye. Dodała, że jej kraj chce, aby Wielka Brytania przedstawiła "rzeczywiste" propozycje.

Komisja Europejska przeanalizuje ostatnie propozycje dotyczące brexitu przedstawione przez premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona i zrobi, co może, aby zawrzeć umowę w sytuacji, gdy czas nagli - poinformowała w Berlinie rzeczniczka niemieckiego rządu Ulrike Demmer. "Chcemy zawrzeć umowę, ale jesteśmy przygotowani na wszystko" - zaznaczyła.

Premier Johnson poinformował wcześniej w środę w Manchesterze, że tego dnia przedłoży Unii Europejskiej "konstruktywne i rozsądne propozycje" w sprawie brexitu i ma nadzieję, że Bruksela znajdzie miejsce na kompromis w celu zawarcia umowy. Zapewnił, że rozwiązaniem, do którego dąży jego rząd jest wyjście z UE z porozumieniem, ale zarazem Wielka Brytania jest gotowa na brak umowy.

KE zapowiedziała, że gdy tylko otrzyma od Wielkiej Brytanii nowe propozycje w sprawie brexiu, oceni je obiektywnie w świetle dobrze znanych kryteriów.

Rzeczniczka KE Mina Andreewa podkreśliła w środę na konferencji prasowej w Brukseli, że aby mogło dość do porozumienia z Londynem, konieczne jest działające prawnie rozwiązanie, które spełnia wszystkie cele tzw. backstopu, czyli bezpiecznika dla granicy Irlandii i Irlandii Północnej. Kolejny raz powtórzyła, że chodzi o uniknięcie powstania twardej granicy, zachowanie współpracy między północną a południową częścią wyspy Irlandia, a także o zapewnienie funkcjonowania całej irlandzkiej gospodarki oraz ochronę unijnego jednolitego rynku i miejsca Irlandii w tym rynku.

Dziennik "Daily Telegraph" podał w środę, że Johnson przedstawi tego dnia alternatywny wobec "irlandzkiego backstopu" plan, zgodnie z którym Irlandia Północna miałaby do 2025 roku pozostać w specjalnych stosunkach z UE. Plan "dwóch granic na cztery lata" zakłada, że wraz końcem okresu przejściowego - w trakcie którego Londyn ma nadzieję zawrzeć z UE umowę o wolnym handlu - 31 grudnia 2020 roku, całe Zjednoczone Królestwo wyjdzie z unii celnej, ale Irlandia Płn. pozostanie w unijnym wspólnym rynku w zakresie obrotu produktami rolnymi i przemysłowymi.

To oznacza, że obrót towarami między Wielką Brytanią (czyli Anglią, Szkocją i Walią) a Irlandią Płn. będzie podlegał kontrolom, czyli na Morzu Irlandzkim powstanie granica regulacyjna (towary z Irlandii Płn. będą podlegać unijnym regulacjom, zaś z W. Brytanii - nie). Z kolei na granicy Irlandii Płn. z Irlandią powstanie wysoko zaawansowana technologicznie granica celna, co jest konieczne gdyż towary z obu części wyspy podlegać będą innym reżimom celnym, choć brytyjski rząd zapewnia, że te formalności będą maksymalnie uproszone.

Aby zapobiec powrotowi twardej granicy, co jest postrzegane jako zagrożenie dla pokoju, podczas negocjacji unijno-brytyjskich uzgodniono tzw. irlandzki backstop. Dopuszcza on, że do czasu znalezienia rozwiązania Zjednoczone Królestwo pozostałoby w unii celnej i niektórych elementach wspólnego rynku UE. Z tego powodu wynegocjowana przez rząd Theresy May umowa została trzykrotnie odrzucona przez Izbę Gmin. Także jej następca Boris Johnson kategorycznie wyklucza utrzymanie backstopu.

