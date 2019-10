Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,86 proc. do 26.078,62 pkt. S&P 500 zniżkował o 1,79 proc. do 2.887,61 pkt. Nasdaq Comp. spadł o 1,56 proc. do 7.785,25 pkt.

"To będzie trudny sezon wyników dla rynków, a najważniejsze będzie to, jak firmy spojrzą na czwarty kwartał i na perspektywy na rok 2020, który może być trudny dla rynków i korporacji” - powiedział Neil Campling, analityk z Mirabaud Securities.

Światowa Organizacja Handlu (WTO) uznała w środę, że subwencje unijne dla Airbusa były nielegalne i w związku ze stratami Boeinga Stany Zjednoczone mogą nałożyć na UE cła odwetowe na dobra warte 7,5 mld dolarów. UE zapowiedziała, że zareaguje retorsjami.

Środowa decyzja to kolejna odsłona ciągnącego się od kilkunastu lat sporu między koncernem Boeing i europejskimi producentami Airbusa, jednak zarządzona kara jest rekordem w 25-letniej historii WTO.

Waszyngton będzie mógł nałożyć cła na europejskie dobra eksportowe dopiero w połowie października, gdy WTO zatwierdzi środową decyzję.

Prezydent Donald Trump już w kwietniu napisał na Twitterze: "Światowa Organizacja Handlu uznaje, że dotacje Unii Europejskiej dla Airbusa niekorzystnie wpłynęły na Stany Zjednoczone, które w związku z tym nałożą cła na produkty UE o wartości 11 miliardów dolarów!".

USA opublikowały wtedy listę towarów, które mają zamiar obłożyć taryfami. Obok produktów związanych z branżą lotniczą znalazły się także inne towary, w tym wybrane rodzaje sera, olej z oliwek, pomarańcze, wino, owoce morza i odzież.

Na rynku ponownie pojawiły się obawy o recesję w światowej gospodarce po tym, jak we wtorek wskaźnik aktywności w przemyśle w USA we wrześniu spadł do 47,8 pkt., z 49,1 pkt. w poprzednim miesiącu. Oczekiwano 50,0 pkt.

"Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się silniejszego globalnego spowolnienia niż trzy miesiące temu" - powiedział pierwszy zastępca dyrektora zarządzającego David Lipton, dodając, że trudno spodziewać się ożywienia gospodarczego, jeśli utrzyma się niepewność w handlu.

"Obserwujemy, że globalna gospodarka przechodzi stopniowe, zsynchronizowane spowolnienie. O ile niepewności handlowe nie zostaną rozładowane, bardzo trudno będzie zobaczyć efekty użycia narzędzi makroekonomicznych, które mają przeciwdziałać skutkom eskalacji napięć w handlu” – powiedział w środę Lipton w Berlinie, podczas konferencji m.in. z udziałem kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Ekonomiści UBS Group AG uważają, że globalny wzrost może wynosić obecnie zaledwie 2,3 proc., prawie o jeden punkt procentowy mniej niż na początku trzeciego kwartału.

Pracownicy banku Danske ostrzegają, że istnieje 30-proc. szansa na globalną recesję w ciągu najbliższych dwóch lat.

"Kiedy w piątek pojawi się raport o rynku pracy w USA, będziemy mieli jeszcze lepszy ogląd, czy jest to tylko kwestia produkcyjna, czy też pogorszenie w gospodarce rozprzestrzenia się" – powiedział Torsten Slok, główny ekonomista Deutsche Bank AG.

W firmach w USA przybyło we wrześniu 135 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Oczekiwano 140 tys.

Oficjalne dane dotyczące zatrudnienia na amerykańskim rynku pracy za wrzesień zostaną opublikowane w piątek o 14.30. (PAP)