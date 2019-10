"Jeżeli chodzi połączenie głównych ośrodków rozwoju kraju siecią dróg szybkiego ruchu do roku 2025, to oceniamy, że cel zostanie zrealizowany. Będziemy mieli stworzony główny, podstawowy ruszt sieci dróg szybkiego ruchu. Najważniejsze ośrodki, najważniejsze aglomeracje zostaną ze sobą połączone" - powiedział Panek podczas prezentacji raportu "Autostrady do granic", przygotowanego przez zespół Multiconsult Polska.

Dodał, że oprócz połączenia najważniejszych ośrodków w kraju, sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce będzie zapewniała również połączenie z siecią zewnętrzną dróg, czyli głównie z drogami biegnącymi do krajów Europy Zachodniej.

O tym, że plan budowy autostrad w Polsce, który zakłada wybudowanie około 2 tys. km tego typu dróg zbliża się do końca, mówił pod koniec lipca tego roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Informował wtedy, ze zrealizowano już 82 proc. tego planu, gdyż zbudowano już 1638 km tego typu dróg.

Minister mówił też, że obecnie resort koncentruje się na budowie dróg ekspresowych, których łącznie ma powstać około 6 tys. km. Na razie zrealizowano około 40 proc. sieci, czyli 2200 km tras, jednak prace przygotowawcze trwają praktycznie dla całej pozostałej części sieci.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski