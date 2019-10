Grupa Lotos: UKE przedłużył koncesje Energobaltic na działalność do 2030 r.



Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) przedłużył spółce Energobaltic, należącej do Lotos Petrobaltic, koncesje na prowadzoną przez nią działalność na kolejnych jedenaście lat, do 31 grudnia 2030 r., podała Grupa Lotos. Firma zajmuje się zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszącego ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego.

Zgodnie przepisami ustawy Prawo energetyczne, na 18 miesięcy przed upływem terminu obowiązywania przyznanych w 2002 r. koncesji WCC, PCC i WEE, na podstawie których Energobaltic prowadzi swoją działalność, spółka wystąpiła do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskami o przedłużenie tych koncesji i zmianę terminów ich ważności do 31 grudnia 2030 r. Wymagana dokumentacja została złożona 14 czerwca 2019 r., a pozytywne decyzje zostały wydane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 27 sierpnia i 3 września 2019 r., podano.

"Dzięki starannemu przygotowaniu złożone w Oddziale Terenowym URE w Gdańsku wnioski, mimo swej złożoności i konieczności sporządzenia związanych z nimi dziesiątków dokumentów, nie wymagały dalszych uzupełnień i dodatkowych wyjaśnień, co zwykle ma miejsce i wydłuża postępowanie administracyjne o wiele miesięcy. W tym przypadku, już po niespełna 3 miesiącach, Energobaltic Sp. z o.o. otrzymała nowe koncesje, dzięki którym będzie mogła prowadzić swoją działalność związaną z wytwarzaniem ciepła, jego przesyłem i dystrybucją oraz wytwarzaniem energii elektrycznej przez kolejne 11 lat" - powiedział prezes Energobaltic Przemysław Jaworski, cytowany w komunikacie.

Energobaltic to unikalny zakład zarówno w Polsce, jak i w Europie. W Elektrociepłowni Władysławowo spółka wytwarza z gazu odpadowego energię elektryczną, cieplną, LPG i kondensat gazowy. Wymienione produkty powstają w procesie zagospodarowania gazu towarzyszącego wydobyciu ropy naftowej na Morzu Bałtyckim w morskiej kopalni ropy na złożu B3, a wkrótce także ze złoża B8, przypomniano.

Wytwarzane w elektrociepłowni ciepło trafia na rynek lokalny, do odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Energia elektryczna jest sprzedawana przedsiębiorstwu energetycznemu. Produkty gazowe, LPG i KGN są sprzedawane na podstawie umów zawartych z Grupą Lotos. Energobaltic zajmuje się zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszącego ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

