Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) od początku września ogłosiła przetargi na realizację ok. 113 km autostrad i dróg ekspresowych, a do końca roku w przetargu znajdzie się kolejne 226 km dróg ekspresowych oraz ok. 20 km dróg klasy GP, podała Dyrekcja.