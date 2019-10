Włochy: Rząd przedstawił projekt nowego dekretu w sprawie migracji

Źródło: PAP

Odesłanie do kraju pochodzenia w ciągu czterech miesięcy migranta, który nie ma prawa do pobytu, ochrony i azylu we Włoszech przewiduje przedstawiony w piątek w Rzymie nowy rządowy dekret w sprawie migracji. Opracowały go MSZ, MSW i resort sprawiedliwości.