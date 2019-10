Umowę licencyjną podpisali w czwartek w Waszyngtonie prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu oraz prezes i dyrektor generalny Best Western Hotels & Resorts David Kong.

Pod szyldem marki Vib będą funkcjonowały Apartamenty Zgoda w Warszawie.

"Dokonaliśmy wnikliwej analizy rynku i uznaliśmy, że marka Vib idealnie pasuje do Apartamentów Zgoda, zlokalizowanych w samym centrum Warszawy, kilka kroków od Pałacu Kultury i Nauki. Mamy duże doświadczenie we wprowadzaniu nowych marek na rynek, jako pionierzy otwieraliśmy hotele pod markami: Courtyard by Marriott, Hampton by Hilton, Renaissance, a także ostatnio – Moxy" - powiedział cytowany w komunikcie Cristescu.

W komunikacie przekazano, że właścicielem Apartamentów Zgoda jest Polski Holding Nieruchomości (PHN). Na podstawie porozumienia podpisanego 30 września br. PHN jako grupa kapitałowa, która posiada w swoim portfelu nieruchomości o przeznaczeniu hotelowym, powierza dzierżawę tego obiektu spółce PHH. Po stronie PHH będzie operacyjne prowadzenie obiektu oraz zarządzanie jego przychodami. Zadaniem PHN będzie wyremontowanie budynku, zapewnienie generalnego wykonawcy oraz firmy architektonicznej.

"Nowy obiekt będzie pierwszym pod marką Vib, który zostanie otwarty w Europie, powiększając tym samym rosnące portfolio Best Western. Na przestrzeni ostatnich miesięcy Best Western wprowadził również dwie eleganckie (...) marki butikowe Aiden Hotel i Sadie Hotel. Wraz z przejęciem WorldHotels, które poszerzyło naszą ofertę o hotele luksusowe i upscale (o podwyższonym standardzie - PAP), możemy teraz obsługiwać wszystkie segmenty rynku od ekonomicznego po luksusowy" – powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor zarządzająca Best Western Hotels & Resorts na Finlandię, Kraje Bałtyckie, Polskę i Rosję Saija Kekkonen.

W komunikacie przekazano, że Vib to marka hoteli butikowych z segmentu upper-midscale i upscale. Sama nazwa oznacza "tętniący życiem", dlatego hotele zlokalizowane są w sercach miast na całym świecie i cechują się przede wszystkim nowoczesnym designem. Marka koncentruje się na wygodzie, technologii i interakcjach społecznych. Położenie hotelu ma bardzo duże znaczenie dla gości, którym zależy na tym, aby być w samym centrum miasta, w pobliżu najistotniejszych centrów biznesowych i atrakcji turystycznych. Docelowo obiekt będzie dysponować 100 pokojami.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym. W portfelu PHH znajduje się obecnie dziewięć obiektów, zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Rzeszowie, Międzyzdrojach i na Półwyspie Helskim. W tym roku zostanie otwarty kolejny hotel – Moxy w Poznaniu. W br. Polski Holding Hotelowy obejmie całość udziałów spółek AMW Hotele, Gliwickiej Agencji Turystycznej, Hoteli Olsztyn oraz Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych. Dzięki temu w grupie kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego znajdzie się łącznie 30 obiektów hotelarskich.

Best Western Hotels & Resorts z siedzibą w Phoenix (Arizona) jest prywatną marką hotelarską należącą do globalnej sieci BWH Hotel GroupSM. Oferując 16 marek i około 4700 hoteli w ponad 100 miejscach na całym świecie .Portfolio marek obejmuje: m.in. Best Western, Best Western Plus, Executive Residency by Best Western, Vib.

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. PHN skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów o wartości ok. 2,5 mld zł. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta