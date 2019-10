BGK: Do lubuskiego sektora MŚP trafiło ponad 50 mln zł unijnych pożyczek



Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w woj. lubuskim trafiło ponad 50 mln zł na rozwój i innowacje, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Środkami pochodzącymi z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zarządza BGK, a za ich dystrybucję w regionie odpowiadają instytucje finansujące.

Województwo lubuskie to region, w którym ze środków unijnych najchętniej korzystają mikroprzedsiębiorstwa (279). Blisko 45% z tych firm to startupy. Do przedsiębiorców trafiło łącznie ponad 50 mln zł. Najczęściej wspieraną branżą jest handel hurtowy i detaliczny. Po nich plasują się kolejno przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo, podano.

"Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Unijne pieniądze, które trafiają do mikro-, małych i średnich firm, to impuls do wzrostu ekonomicznego. Dzięki tej formie finansowania przedsiębiorcy mogą zrealizować innowacyjny pomysł lub zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, np. poprzez zakup maszyn, wprowadzenie ulepszonych produktów i usług, wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego. Cieszymy się, że możemy wspierać lokalne biznesy i pomagać w ich drodze do sukcesu" - powiedział członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński, cytowany w komunikacie.

Oferowane pożyczki unijne to finansowanie zwrotne. Po realizacji inwestycji i spłacie zaciągniętych zobowiązań pieniądze pozostaną w regionie i będą mogły służyć innym przedsiębiorcom. Pożyczki z projektu Lubuski Filar 2020 to przede wszystkim preferencyjne oprocentowanie na poziomie 0,94% w skali roku. Na inwestycje w swojej firmie przedsiębiorca może otrzymać do 2 mln zł. W województwie lubuskim pożyczek udzielają współpracujące z BGK instytucje: Fundacja "Przedsiębiorczość", Agencja Rozwoju Regionalnego, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, wskazano również.

"Preferencyjne pożyczki unijne to wsparcie kierowane szczególnie do przedsiębiorców, którzy poszukują kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie. To także dobry sposób finansowania pomysłów na biznes dla tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą lub krótko prowadzą swój biznes. Ze wsparcia skorzystać mogą więc startupy i firmy niemające historii kredytowej czy zabezpieczeń wymaganych przez banki komercyjne" - podsumowano.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

