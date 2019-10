PKN Orlen chce mieć 90% produktów petrochemicznych w ramach umów wieloletnich



Rzeszów, 07.10.2019 (ISBnews) - PKN Orlen już dzisiaj prowadzi rozmowy z partnerami biznesowymi, w celu zawarcia umów wieloletnich na zbyt produktów wytwarzanych w ramach programu rozbudowy petrochemii o wartości ponad 8 mld zł, poinformował członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński. Planuje zakontraktować w ten sposób ok. 90% produktów programu rozwoju petrochemii.

"Już dzisiaj rozmawiamy z partnerami biznesowymi, dotyczące umów wieloletnich, które zapewnią nam zbyt produktów wytwarzanych w ramach programu rozbudowy petrochemii" - powiedział Leszczyński w trakcie panelu "Petrochemia ma przyszłość" w trakcie Kongresu 590 w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

"Planujemy zakontraktować w ten sposób ok. 90% produktów programu rozwoju petrochemii" - dodał.

Jak podkreślił, z napiętego programu inwestycyjnego wynika, że pierwsze produkty trafią na rynek pod koniec 2023 roku.

"Zakładam, że wtedy już dawno będziemy mieli podpisane umowy wieloletnie i nie przewiduję tu żadnych niespodzianek" - powiedział Leszczyński.

Członek zarządu PKN Orlen zwrócił uwagę, że wiele firm petrochemicznych na świecie chciałoby na przykład produkować MDI, komponent do produkcji pianek poliuretanowych, który także w Polsce pochodzi wyłącznie z importu, ale ten produkt jest kontrolowany przez zaledwie kilka firm na świecie i nie można kupić licencji na technologię do jego wytwarzania.

"Naszą odpowiedzią jest budowa własnego centrum badawczo-rozwojowego, które ma pozwolić nam wypracowywać własne technologie w sektorze petrochemicznym" - podsumował.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

