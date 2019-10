Unimot podtrzymuje plan uruchomienia 12-15 stacji Avia na Ukrainie do końca 2019



Rzeszów, 07.10.2019 (ISBnews) - Unimot podtrzymuje, że wcześniejsza zapowiedź uruchomienia 15 stacji paliw pod marką Avia na Ukrainie do końca 2019 roku jest wciąż realna, poinformował ISBnews prezes Adam Sikorski.

"Obecnie funkcjonują na Ukrainie 4 stacje Avia, ale w najbliższych tygodniach uruchamiamy kolejną w Kijowie, a z dotychczasowego odzewu rynkowego mogę powiedzieć, że przyjęły się one bardzo dobrze" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews w kuluarach Kongresu 590 w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

"Osiągnięcie liczby 12-15 działających stacji do końca roku jest wciąż realne" - dodał.

Zaznaczył jednocześnie, że w Polsce dla odmiany można odnieść wrażenie pewnego spowolnienia dynamiki rozwoju sieci Avia, ale jest to w pełni świadomy ruch strategiczny ze strony Unimotu, który skupia się na poprawie jakości posiadanej sieci.

"Największe znaczenie ma dziś dla nas jakość przystępujących do sieci stacji. Nie zmienia to faktu, że wciąż spodziewamy się, że do końca 2019 roku sieć powiększy się nawet o kilkanaście obiektów, a na pewno przekroczymy 50 stacji [obecnie jest ich 46]" - podkreślił Sikorski.

"Przy czym będą to stacje, dające nam duży wolumen sprzedaży, także sklepowej" - zapewnił.

Prezes Unimotu zaznaczył również, że największą szansę na skokowe powiększenie sieci spółka upatruje w połączeniu PKN Orlen i Grupy Lotos, a ten proces wciąż jeszcze nie został zakończony.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)