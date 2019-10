Bogusław Mieszczak złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie Selena FM



Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Bogusław Mieszczak złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie Selena FM oraz z pełnienia w niej funkcji członka zarządu ds. operacyjnych, ze względów zdrowotnych i rodzinnych, podała spółka.

19 grudnia 2018 roku uchwałą rady nadzorczej Selena FM Mieszczak został powołany z dniem 7 stycznia 2019 roku w skład zarządu jako członek zarządu ds. operacyjnych.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 139,69 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)