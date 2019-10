Trakcja ustaliła liczbę akcji serii C w ofercie na 24,77 mln sztuk



Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI ustaliła - po book-buildingu - liczbę akcji serii C na 24 771 519 sztuk (wobec planowanych nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji), podała spółka.

"Zarząd spółki niniejszym informuje, iż w ramach czynności zmierzających do wykonania postanowień zawartych w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz uwzględniając wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu na akcje zwykłe na okaziciela serii B oraz akcje zwykłe imienne serii C określił, za zgodą rady nadzorczej spółki, łączną liczbę akcji serii C na 24 771 519 sztuk akcji. Zgodnie z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, łączna liczba akcji serii B wynosi 10 279 909 sztuk akcji. Łączna liczba akcji oferowanych wynosi 35 051 428 sztuk akcji" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec września nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcji podjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 10,28 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz między 13,01 mln a 25,01 mln akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Kapitał spółki dzieli się obecnie na 51 399 548 akcji.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)