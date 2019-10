Ten Square Games miał szacunkowo 67,9 mln zł przychodów w III kw. 2019 r.



Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Ten Square Games miał szacunkowo 67,9 mln zł skonsolidowanych przychodów w III kw. 2019 r. (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie), podała spółka. W porównaniu do poprzedniego kwartału przychody wzrosły o ok. 36%, natomiast r/r wzrosły o ok. 92%.

W szacunkowej kwocie przychodów 57,7 mln zł zostało wygenerowanych przez grę "Fishing Clash", co stanowi 85% skonsolidowanych przychodów, podano.

"W związku z rozwojem gry i zapowiadanym skalowaniem budżetów marketingowych przychody z 'Fishing Clash' w lipcu br. weszły na nowy, wyższy poziom, który utrzymywał się w kolejnych miesiącach, co jest widoczne w łącznej wartości naszych przychodów osiągniętych w III kwartale. Z perspektywy performance 'Fishing Clash' w ostatnich miesiącach uważamy nasze podejście dotyczące skalowania wydatków marketingowych za optymalne. Oprócz tego pod koniec września rozpoczęliśmy zapowiadaną testową kampanię reklamową 'Fishing Clash' w tematycznych kanałach telewizyjnych w USA. Telewizja to dla nas nowy krok, test nowego kanału, sprawdzenie jego potencjału w branży free to play. [...] Ponadto wspólnie z naszym partnerem NetEase wprowadziliśmy 'Fishing Clash', na razie testowo, na platformę iOS w Chinach. Teraz na bieżąco monitorujemy jej performance oraz wdrażamy niezbędne poprawki i ulepszenia, w tym związane z lokalizacją gry. Oczekujemy także cały czas na decyzję chińskiego regulatora dotyczącą wprowadzenia 'Fishing Clash' na platformę Android w Chinach" - powiedział wiceprezes Arkadiusz Pernal, cytowany w komunikacie.

"Warto podkreślić, że dzięki dobrze poukładanej organizacji zespół Ten Square Games pracuje równolegle zarówno nad istniejącymi grami, jak i 4 nowymi projektami. W ciągu najbliższych tygodni dwie gry z obszaru gier dla kobiet przejdą do fazy soft launch. Na IV kwartał br. zaplanowany jest także soft launch gry hobbystycznej opartej na naszych doświadczeniach outdoorowo-symulacyjnych. Z kolei 'Golf Rush' jest obecnie optymalizowany - wdrażamy na bieżąco ulepszenia, m.in. w mechanice rozgrywki i designie" - dodał Pernal.

Podane przez zarząd spółki Ten Square Games szacunkowe przychody ze sprzedaży w III kw. 2019 mogą różnić się od danych ostatecznych, które będą zawarte w skonsolidowanym raporcie kwartalnym - planowany termin jego publikacji to 26 listopada br., podsumowano.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)