Aplisens otrzymał oferty na sprzedaż ok. 2,26 mln akcji własnych



Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży na łącznie 2 260 658 akcji w ramach oferty zakupu do 913 250 akcji własnych, podał Aplisens na podstawie informacji uzyskanej z Alior Banku - Biura Maklerskiego, pośredniczącego w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty.

"Zawarcie i rozliczenia transakcji w ramach oferty przewidywane jest na dzień 11 października 2019 r." - czytamy także w komunikacie.

17 września Aplisens ogłosił skup do 913 150 akcji własnych, stanowiących 7,25% kapitału zakładowego, po 12 zł za akcję.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 105,71 mln zł w 2018 r.

