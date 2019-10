PKN Orlen ma list intencyjny z GZM w sprawie projektów wykorzystujących wodór



Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM) list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego napędzanego wodorem, podała spółka. Inicjatywa ma umożliwić realizację projektów wykorzystujących wodór w obszarze metropolii.

W ocenie PKN Orlen, wodór po oczyszczeniu może być stosowany w pojazdach elektrycznych, stanowiąc w niedalekiej przyszłości alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych i baterii litowo-jonowych, szczególnie w transporcie publicznym.

"Zgodnie z naszą strategią, wpisujemy się w globalny trend rozwoju nowoczesnych, a przy tym ekologicznych technologii. Stawiamy na rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii. Jednym z nich jest produkcja oczyszczonego wodoru. Pojazdy napędzane wodorem są przyszłością motoryzacji. Czysty wodór będzie zyskiwał na znaczeniu, a my chcemy mieć istotny udział w jego produkcji. Współpraca z Metropolią GZM jest naszą odpowiedzią na wyzwania związane z redukcją smogu i poprawą jakości powietrza w Polsce" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Podpisany list intencyjny zakłada wymianę informacji, a także działania związane z przygotowaniem do realizacji projektów dotyczących infrastruktury i logistyki dostaw wodoru. Ponadto wspólnie podejmowane mają być prace na rzecz maksymalnego udziału transportu niskoemisyjnego, opartego o zasilanie wodorowe, w transporcie publicznym w obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, poinformowano.

"Pojazdy jeżdżące pod szyldem Zarządu Transportu Metropolitalnego pokonują rocznie ponad 100 milionów kilometrów, co sprawia, że jesteśmy jednym z największych organizatorów komunikacji miejskiej w Polsce. Stanowi to również olbrzymie wyzwanie dla testowania i wdrażania nowych rozwiązań, które w najbliższej przyszłości mogą zrewolucjonizować motoryzację. Wodór ma olbrzymi potencjał, dlatego cieszę się, że wspólnie z PKN Orlen będziemy wspierać rozwój tej technologii" - dodał przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak, również cytowany w komunikacie.

PKN Orlen podjął już decyzję o budowie instalacji do oczyszczania wodoru, który następnie wykorzystywany będzie do napędu samochodów i autobusów elektrycznych nie tylko w obszarze GZM. Instalacja powstanie w zakładzie w Trzebini, należącym do spółki Orlen Południe. Rozpoczęcie produkcji czystego paliwa wodorowego planowane jest w 2021 roku, podano także.

Dwa punkty ładowania dla pojazdów zasilanych wodorem PKN Orlen posiada już na niemieckich stacjach paliw. Niebawem wodór zatankować będą mogli także kierowcy samochodów osobowych w Czechach. Unipetrol z Grupy Orlen w przyszłym roku rozpocznie budowę trzech stacji wodorowych zlokalizowanych w Pradze, Litwinowie i Brnie, podsumowano.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)