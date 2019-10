Na środowym zamknięciu sesji WIG20 zyskał 0,12 proc. do 2.134,37 pkt., WIG zwyżkował 0,02 proc. do 56.260,83 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,4 proc. do 3.595,56 pkt., a sWIG80 spadł o 0,8 proc. do 11.392,45 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 569 mln zł, z czego 460 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął środową sesję 5 pkt. powyżej wtorkowego zamknięcia i w trakcie notowań poruszał się wokół zera w przedziale wahań 2.128-2.142 pkt.

Tymczasem niemiecki DAX zyskiwał 1 proc., a amerykański S&P500 rósł o 0,6 - o godz. 17.32.

Ze spółek z WIG20 największe wzrosty odnotowały w środę: JSW – o 4,6 proc. oraz Play - o 2,8 proc.

Kurs akcji JSW wrócił w środę do poziomu 20 zł, po tym jak we wtorek po raz pierwszy od lipca 2016 roku zakończył notowania poniżej tego poziomu.

W trakcie sesji Play poinformował o dopuszczeniu i wprowadzeniu 220.724 akcji do obrotu z dniem 10 października. Natomiast na zakończenie wtorkowej sesji na rynek napłynęła informacja, że Play Communications powołało Dominika Libickiego na stanowisko dyrektora spółki. W latach 1995-2016 Libicki był związany z Grupą Polsat, a kolejne dwa lata z Kulczyk Investments.

Wśród blue chipów najmocniej spadły notowania PGE - o 3,4 proc.

Ze spółek szerokiego rynku wzrostami wyróżniły się: WorkService - o 24 proc., PBG - o 22 proc., Baltona - o 14 proc., Polnord - o 13 proc. oraz Rafako - o 12 proc.

8 października odbyło się NWZA WorkService, które zdecydowało m.in. o odwołaniu ze składu rady nadzorczej Pangiotisa Sofianosa, Tomasza Misiaka oraz Tomasza Hanczarka. Walne zostało przerwane, a wznowienie obrad nastąpi 18 października. Zgromadzenie ma zdecydować o przyszłej formie finansowania spółki - projekty uchwał dotyczą emisji obligacji zamiennych na akcje oraz prywatnej i publicznej emisji akcji.

Rafako i Agencja Rozwoju Przemysłu zaprezentowały w środę prototyp produkowanego wspólnie autobusu elektrycznego.

Baltona poinformowała we wtorek wieczorem, że wyemituje obligacje o wartości nominalnej 175 mln zł i zgodnie z zawartą tego dnia umową inwestycyjną, skieruje propozycję ich objęcia do Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL).

Drugi dzień z rzędu trwały wzrosty Ten Square Games, które zyskało na zamknięciu 7,1 proc. We wtorek spółka opublikowała szacunkowe wyniki za III kw. 2019 r. Osiągnęła 67,9 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 49,9 mln zł przed kwartałem. W porównaniu rok do roku przychody wzrosły o ok. 92 proc.

Spadkiem o 10 proc. wyróżniły się akcje spółki Braster, która poinformowała w połowie sesji o wydaniu akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (podwyższono o 1,156 mln zł) (PAP Biznes)