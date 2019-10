Do 2025 r. Polska będzie dysponować trzecim co do wielkości zasobem e-autobusów w Europie, po Francji i Wielkiej Brytanii – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodano, że za niespełna dekadę autobusy elektryczne stanowić będą ponad połowę całej europejskiej floty.