Inwestorzy objęli akcje serii D Nextbike Polska



Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Emisja akcji serii D Nextbike Polska na kwotę 2,33 mln zł została w pełni objęta, podała spółka. W najbliższym czasie planowana jest kolejna emisja serii E.

"Oferta prywatna akcji była jednym z kluczowych projektów, jakie realizowaliśmy w ostatnim czasie i cieszy nas jej pozytywne zakończenie. Na trudnym, wymagającym rynku oraz będąc w trakcie optymalizacji działań operacyjnych w Nextbike Polska pozyskaliśmy środki, które pozwolą nam na realizację naszych najbliższych planów, przede wszystkim dokończenie projektu MEVO" - powiedział prezes Paweł Orłowski cytowany w komunikacie.

Akcje nowej emisji objęli główni akcjonariusze Nextbike Polska - Larq i Nextbike GmbH, członkowie zarządu - Paweł Orłowski, Agnieszka Masłowska i Rafał Federowicz oraz nowi inwestorzy.

"Zaangażowanie i wiara w Nextbike są budujące i mocno motywują nas do dalszego działania. Dokładamy z całym zespołem wszelkich starań, żeby spełnić oczekiwania użytkowników naszych systemów, naszych partnerów biznesowych oraz inwestorów, którzy nam zaufali" - dodał Orłowski.

4 października Nextbike Polska ogłosił rozpoczęcie procesu zmierzającego do zredukowania zadłużenia spółki zależnej NB Tricity (postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzeniu układu). NB Tricity jest spółką celową obsługującą jeden kontrakt - Mevo w Trójmieście. Postępowanie dotyczy wyłącznie NB Tricity i jest skierowane do zamkniętego grona wierzycieli, m.in.: Nextbike Polska, kadry menedżerskiej oraz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, przypomniano w materiale.

Środki pozyskane w drodze emisji serii D (oraz kolejnych planowanych serii) zostaną przeznaczone na wsparcie projektu Mevo.

"Jestem przekonany, że dzięki emisji pozyskaliśmy nie tylko środki finansowe, ale także kredyt zaufania inwestorów, którzy widzą perspektywy dalszego rozwoju na rynku bikesharingu. Wierzymy - tak samo, jak i oni - że po okresie turbulencji spółka powróci do satysfakcjonujących rentowności i będzie mogła bez przeszkód rozbudowywać flotę rowerów, umacniając swoją pozycję" - podsumował Orłowski.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.

(ISBnews)