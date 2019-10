Bezpieczeństwo cyfrowe nie jest problemem dotyczącym jedynie działów IT. Obecnie stanowi ono integralną część strategii przedsiębiorstw i często staje się czynnikiem decydującym o konkurencyjności biznesu. Całkowite globalne straty sektora publicznego i prywatnego spowodowane aktywnością cyberprzestępców szacuje się obecnie na około 1% światowego PKB. Analitycy przewidują, że do 2021 r. przekroczą one 6 bilionów dolarów rocznie. Wszystko to stwarza ogromne zapotrzebowanie na kompleksowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT.