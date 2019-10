Przedstawiciele Państwowego Instytutu Badawczego NASK przedstawili w piątek kolejny już poradnik dla rodziców związany z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci. Publikacja "FOMO i nadużywanie nowych technologii" jest częścią kampanii „Nie zagub dziecka w sieci” realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK, która ma na celu pomóc rodzicom w towarzyszeniu ich dzieciom w internecie, ostrzeganiu przed niebezpieczeństwami i chronieniu ich przed nimi.

FOMO (Fear Of Missing Out - ang.) to zjawisko polegające na obawie, że użytkownika internetu ominie coś, gdy będzie poza zasięgiem sieci. Na FOMO składa się też m.in. obawa, że inni ludzie mają więcej satysfakcjonujących doświadczeń w życiu; chęć bycia na bieżąco z życiem swoich znajomych; potrzeba, a czasem przymus, by relacjonować swoje życie w internecie, a także potrzeba ciągłego posiadania telefonu w zasięgu ręki.

Podręcznik NASK autorstwa Marty Witkowskiej zawiera wskazówki dla rodziców, dotyczące tego, jak zdiagnozować u dziecka FOMO, jak to zjawisko na nie wpływa czy też jak sobie z tym poradzić.

Jak wyjaśniła Witkowska, objawy FOMO można dostrzec przede wszystkim w sposobie, w jaki dziecko używa swojego smartfona. "Jeżeli to jest tak, że nie może się od niego oderwać, mimo że próbuje, jeśli pochłania mu to coraz więcej czasu i przeżywa coraz bardziej na przykład to, że wszystko co fajne dzieje się nie u niego, tylko u jego znajomych, to możemy podejrzewać FOMO" - powiedziała. Innymi objawami może być - dodała - to, że "dziecko nie jest w stanie rozstać się ze swoim telefonem, przeraża je myśl, że w telefonie może mu się rozładować bateria lub ma silną potrzebę zaznaczania swojej obecności w sieci, postowania i komentowania".

Witkowska podkreśliła, że dziecko, które ma wysoki poziom FOMO i dużo czasu spędza online, ma gorszy nastrój w życiu realnym. Wynika to - zaznaczyła - z narastającej potrzeby porównywania się, a co za tym idzie - poczucia niedopasowania.

Specjalistka Akademii NASK zauważyła jednocześnie, że FOMO dotyczy także dorosłych, jednak u dziecka to jest groźniejsze. "My, jako dorośli, jesteśmy nieco bardziej ukształtowani, natomiast dziecko, nastolatek, ma ogromną potrzebę aprobaty grupy społecznej" - zwróciła uwagę. Dlatego, jej zdaniem, ta potrzeba bycia online i chęć upodobnienia się do swoich znajomych może być bardziej niebezpieczna niż dla dorosłych.

Zdaniem Marty Witkowskiej, granice między normalnym używaniem internetu, a FOMO zaczynają się "przy poczuciu przymusu". "Jeśli nie jesteśmy w stanie przestać, myśl o odłączeniu się nas przeraża, to to już jest FOMO" - przekonywała. "Wtedy dobrze odstawić dostęp do sieci. To trudne, ale trzeba to zrobić - zorganizować sobie w domu przestrzeń bez internetu, a rozmowy ze znajomymi przenieść do życia realnego" - powiedziała.

Witkowska zachęciła również do wzięcia udziału w wyzwaniu offline challenge, które polega na odłączeniu się od sieci na 48 godzin. "Dużo młodych ludzi wzięło w niej udział, z różnymi skutkami. Ci, którym się udało wytrzymać, mówili m.in. o odzyskaniu ogromnej ilości czasu" - zauważyła.

Witkowska zaznaczyła, że "dopóki internet daje nam coś dobrego, przyjemność, buduje nas, to jest ok". "Gdy zaczyna nas dołować i powoduje gorsze samopoczucie, to natychmiast powinniśmy ograniczyć używanie go" - podsumowała.

W sierpniu NASK opublikowało wyniki badania "Rodzice nastolatków 3.0", z którego wynika m.in., że 51,2 proc. nastolatków padło ofiarą hejtu w internecie, co czwarty był wyzywany online (26,8 proc.), a 19,5 proc. zostało ośmieszonych w internecie. Natomiast - wskazało badanie - aż 84 proc. badanych rodziców wyraziło przekonanie, iż ich dzieci nie doświadczyły przemocy słownej w sieci.

W związku z wynikami badania MC i NASK rusza kampania "Nie zagub dziecka w sieci", której działania mają pomóc w wychowywaniu dzieci nie tylko offline, ale także online. Więcej informacji, poprzedni poradnik "Włącz blokadę na nękanie", a także "FOMO i nadużywanie nowych technologii" dostępne są na stronie www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci.

