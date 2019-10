Grupa Lotos wprowadza usługę B2B 24 dla franczyzobiorców i klientów biznesowych



Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos wprowadziła usługę B2B 24 dla swoich franczyzobiorców i klientów B2B dokonujących zakupów hurtowych paliw, podała spółka. Umożliwia ona całkowicie samoobsługowy zakup paliwa z odbiorem własnym transportem drogowym z bazy magazynowej Lotosu, z wykorzystaniem dedykowanego portalu internetowego.

Zamówienia klientów są przetwarzane automatycznie przez całą dobę i wysyłane na bazy paliw do realizacji w godzinach pracy baz. Do momentu odbioru paliwa klienci mogą modyfikować swoje zamówienia lub zmieniać dane potrzebne do realizacji odbioru. Tam, gdzie jest to wymagane, system dokonuje także stosownych zgłoszeń przewozu do SENT i zarządza aktualizacją tych zgłoszeń. Po odbiorze klient otrzymuje na portal elektroniczną fakturę wystawioną także całkowicie automatycznie, poinformowano.

"Usługa B2B 24 pozwoli franczyzobiorcom i klientom hurtowym Lotos Paliwa wspólnie z nami rozwijać działalność biznesową w zakresie obrotu paliwami, szczególnie tam, gdzie klient chce zachować samodzielność i gdzie jednocześnie liczą się elastyczność oraz czas" - powiedział wiceprezes ds. handlu Lotos Paliwa Adam Pawłowicz, cytowany w komunikacie.

Wprowadzenie usługi B2B 24 poprzedziły prace rozwojowe po stronie spółki Lotos Paliwa mające na celu dostosowanie portalu internetowego eSprzedaż oraz systemu SAP do automatycznego przetwarzania zamówień klientów. Konieczne było również usprawnienie procesu księgowania wpłat i rozliczania należności. Pion sprzedaży Lotos Paliwa wspólnie z Grupą Lotos wypracował też mechanizmy zarządzania dostępnością produktów na bazach, podkreślono.

"Od czerwca br. prowadzimy pilotaż usługi. Już w lipcu wśród klientów objętych pilotażem osiągnęliśmy średni poziom 70% zamówień obsługiwanych automatycznie. Trwają prace nad nowymi funkcjonalnościami, które pozwolą zwiększyć ten udział, a także usprawnić komunikację z klientami w sytuacjach awaryjnych. Dalsze możliwości wykorzystania usługi B2B 24 pojawią się po przejściu na nowe zasady obrotu lekkim olejem opałowym, które pozwolą na rezygnację z papierowych oświadczeń, co do tej pory utrudniało automatyzację obsługi klienta kupującego olej opałowy" - dodał dyrektor Biura Obsługi Handlu w Lotos Paliwa Sławomir Morysiak.

"Po zakończeniu prac rozwojowych i pilotażu spodziewamy się, że od 2020 roku sprzedaż hurtowa paliw i do franczyzobiorców z wykorzystaniem usługi B2B 24 będzie miała znaczący udział we wszystkich transakcjach hurtowego obrotu paliwem" - ocenił dyrektor ds. handlu B2B w Lotos Paliwa Rafał Piasta.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)