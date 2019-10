Cztery lata temu w wyborach do parlamentu frekwencja na godz. 17 wyniosła 38,97 proc.

"Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych otrzymanych od 25 tys. 420 obwodowych komisji wyborczych, na ogólną liczbę 25 tys. 420, czyli ze 100 proc. komisji obwodowych, informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu (...) według stanu na godzinę 17, liczba osób uprawnionych do udziału wyborach, (...) wyniosła 29 623 460 osób. Wydano kart do głosowania 13 mln 609 tys. 726 osobom uprawnionym, co stanowi 45,94 proc." - poinformował na konferencji prasowej zastępca szefa PKW sędzia Sylwester Marciniak.

Polacy w niedzielnym głosowaniu wybierają 460 posłów i 100 senatorów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

