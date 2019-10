Jacek Goliński został powołany na prezesa spółki Orlen Paliwa



Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Orlen Paliwa - spółki z grupy kapitałowej Orlen - powołała do zarządu Jacka Golińskiego, który objął funkcję prezesa, podała spółka.

"Jacek Goliński [to] absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, studiów Podyplomowych z zakresu Ekonomiki Rolnictwa i Agroenergetyki oraz studiów Podyplomowych Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu" - czytamy w komunikacie.

Od maja 2018 roku pełnił funkcję prezesa Inowrocławskich Kopalni Soli "Solino". Opracował i sprawował nadzór nad wdrożeniem strategii spółki, jak również nadzorował planowanie oraz realizację inwestycji. Doprowadził m.in. do zawarcia z Ciech oraz Ciech Soda Polska porozumienia dotyczącego infrastruktury technicznej umożliwiającego połączenie instalacji przesyłowych solanki Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra z instalacją przesyłową solanki Kopalni Soli Mogilno w jeden układ logistyczny, pod pełną kontrolą IKS "Solino", podano także.

Wcześniej, od maja 2017 r. był dyrektorem generalnym Oddziału Gdańsk w Energa Operator. Od stycznia 2014 roku prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa energetycznego. W latach 2007-2013 związany z Energa-Obrót, w której pełnił funkcje pełnomocnika zarządu. W latach 2004-2007 koordynował zadania w obszarze handlowym, m.in. w Carlsberg Polska, Wella Polska i ZT Kruszwica, czytamy dalej.

Obecnie w skład zarządu Orlen Paliwa wchodzą: prezes Jacek Goliński, członek zarządu ds. inwestycji Adam Rogacki, członek zarządu ds. finansowych Jacek Łysek, członek zarządu ds. sprzedaży Krzysztof Cembrowicz oraz członek zarządu ds. logistyki Jakub Marcin Opara.

Orlen Paliwa to spółka z Grupy Orlen specjalizująca się w hurtowej sprzedaży produktów paliwowych. Firma zajmuje się również kompleksowym wykonywaniem instalacji przemysłowych na gaz płynny wykorzystywanych w celach grzewczych oraz w procesach technologicznych.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)