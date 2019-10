Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,53 proc. do 2.148,53 pkt., WIG zniżkował o 0,44 proc. do 56.647,08 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,44 proc. do 3.613,37 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł o 0,27 proc. do 11.477,6 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 600 mln zł, z czego 515 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął tydzień 2 pkt. powyżej kreski, jednak już w pierwszych minutach handlu indeks zszedł do poziomu 2.145 pkt. i zakończył sesję na 2.148 pkt. W trakcie sesji kilkukrotnie odbijał się od tych poziomów nie przekraczając 2.160 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW, na europejskich rynkach DAX tracił 0,2 proc., FTSE 100 zniżkował o 0,4 proc., a w Stanach Zjednoczonych Dow Jones rósł o 0,1 proc., a S&P 500 był w pobliżu zera.

W WIG20 najmocniej wzrosły notowania CD Projekt - o 2,5 proc.

Wśród największych spółek najmocniej spadły kursy akcji: JSW - o 8,1 proc., PKO BP - o 3,3 proc.

W trakcie sesji napłynęła informacja, że analityk Wood & Company Marta Jeżewska-Wasilewska obniżyła rekomendację dla PKO BP do +trzymaj+ z +kupuj+ i wyznaczyła cenę docelową na 40,5 zł za papier.

Wśród spółek szerokiego rynku najbardziej zyskała Netia - o 11 proc., CI Games - wzrost o 11 proc., oraz TS Games - w górę o 8 proc.

Negatywnie wyróżniły się: Solar - w dół o 13 proc., Braster - zniżkował o 8,8 proc., oraz Kruk - spadł o 3,5 proc.

Notowania Solar spadają trzeci dzień z rzędu po tym, jak spółka podała, że wstępnie sprzedaż we wrześniu wyniosła 13,2 mln zł.

Zarząd Brastera poinformował pod koniec piątkowej sesji o wydaniu 493.827 akcji (4,1 proc. w liczbie głosów) w ramach realizacji prawa obligatariusza zamiany obligacji na akcje. Po podwyższeniu kapitału zakładowego będzie wynosił 1,2 mln zł.

Kruk poinformował przed sesją, że w trzecim kwartale 2019 roku na zakup portfeli wierzytelności spółka wydała 83 mln zł, czyli o 87 proc. mniej niż rok wcześniej. Łącznie, w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku, Kruk wydał 392 mln zł, o 63 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Kurs akcji ES-System wzrósł o 31 proc. do 3,46 zł po tym, jak Glamox wezwał do sprzedaży 100 proc. (42.863.637) akcji spółki po cenie 3,50 zł za sztukę. (PAP Biznes)