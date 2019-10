Podział nagrody jest ogromnym zaskoczeniem, bo po poprzednim takim przypadku - w 1992 r. - zmieniono regulamin i postanowiono, że nagrodzona może być tylko jedna książka. Po pięciogodzinnych obradach jury zdecydowało się wbrew regulaminowi nagrodzić obie pisarki. Będą się one musiały podzielić nagrodą wynoszącą 50 tys. funtów.

"To była nasza decyzja, by złamać reguły. Im więcej o nich rozmawialiśmy, tym bardziej dochodziliśmy do wniosku, że obie uwielbiamy tak bardzo, że chcemy, aby obie wygrały" - mówił przewodniczący jury Peter Florence podczas uroczystości, która w poniedziałek wieczorem odbyła się w Londynie.

Atwood była przez bukmacherów uważana za faworytkę. Została nagrodzona już po raz drugi - w 2000 r. nagrodę zdobyła jej powieść "The Blind Assasin", z kolei 33 lata temu jej najbardziej znana powieść "Opowieść podręczna" była nominowana do nagrody.

79-letnia Atwood została najstarszą laureatką Bookera. Opublikowana we wrześniu powieść "The Testaments" sprzedała się w ciągu pierwszego tygodnia w ilości 100 tysięcy egzemplarzy, stając się najlepiej sprzedającą książką w Wielkiej Brytanii w ostatnich czterech latach.

Z kolei 60-letnia Evaristo jest pierwszą w historii czarnoskórą kobietą, która dostała nagrodę. "Girl, Woman, Other" to jej ósma powieść. Każdy z jej rozdziałów opowiada o losach innej kobiety, których losy jednak splatają się ze sobą. Większość bohaterek to czarnoskóre Brytyjki. "My, czarne kobiety wiemy, że jeśli same nie będziemy o sobie pisać, nikt za nas tego nie zrobi" - powiedziała.

Pozostałymi książkami, które znalazły się w gronie sześciu finalistek, były "Quichotte" Salmana Rushdiego, "10 Minutes 38 Seconds in This Strange World" Elif Shafak, "Ducks, Newburyport" Lucy Ellmann i "An Orchestra of Minorities" Chigozie Obiomy. Pod uwagę brano powieści opublikowane w Wielkiej Brytanii i Irlandii między 1 października 2018 a 30 września 2019 r.

Przyznawana od 1969 r. Nagroda Bookera jest jednym z najważniejszych laurów literackich w anglojęzycznym świecie. Można do niej zgłaszać książki napisane po angielsku, autorstwa pisarza dowolnej narodowości (wcześniej brano pod uwagę książki z Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Brytyjskiej, Irlandii oraz Zimbabwe). W ubiegłym roku nagrodę otrzymała Anna Burns za powieść "Milkman".

Osobną nagrodą jest międzynarodowy Booker, przyznawany książkom tłumaczonym na angielski – tym roku w maju wyróżniono nim Jokhę al-Harthi za książkę "Celestial Bodies", a w finale była też powieść ubiegłorocznej laureatki i laureatki literackiej nagrody Nobla Olgi Tokarczuk - "Prowadź swój pług przez kości umarłych".

