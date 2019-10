Klabater planuje wydanie dwóch gier z umowy z Discovery w II poł. 2020 r.



Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Klabater planuje wydanie w II połowie 2020 roku m.in. dwóch gier na podstawie umowy z Discovery, poinformował prezes Michał Gembicki. Akcje spółki zadebiutowały dzisiaj na NewConnect.

"W marcu podpisaliśmy z firmą Discovery umowę licencyjną na wykorzystanie praw do filmu dokumentalnego znanego w Polsce pod tytułem Bimbrownicy i na jego podstawie stworzymy grę. A drugą grę stworzymy wykorzystując program Animal Planet czyli tworząc np. grę dotyczącą ochronie zwierząt czy zarządzaniu ogrodem zoologicznym. Myślę, że obie gry mają szansę ukazać się w drugiej połowie przyszłego roku" – powiedział ISBnews Gembicki po uroczystości debiutu.

Dodał, że w najbliższym czasie zadebiutują już wcześniej zapowiadane gry.

"W tym miesiącu zadebiutuje pierwsza gra naszego wydawnictwa Kraken, gra Crossroads Inn. Z pewnością będzie to nasza flagowa gra tego roku" – powiedział prezes podczas konferencji.

Wcześniej spółka informowała również, że gra "Big Pharma" trafi do sprzedaży na platformie Microsoft Xbox 4 grudnia 2019 roku oraz 5 grudnia 2019 r. na platformach Sony PlayStation oraz Nintendo Switch.

Teoretyczny kurs otwarcia (TKO) akcji Klabater na debiucie na NewConnect wyniósł 8,15 zł co oznaczało wzrost o 154,69%. Ok. godz. 11:45 TKO akcji Klabater wynosił 8,50 zł po wzroście o 165,63%.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o.

(ISBnews)