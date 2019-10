Rosja: Systemy przeciwlotnicze Tor-M2 trafią do obwodu kaliningradzkiego

Źródło: PAP

Do graniczącego z Polską obwodu kaliningradzkiego do końca br. trafią najnowsze systemy przeciwlotnicze Tor-M2; zdaniem ekspertów, cytowanych przez prasę w Rosji, jest to odpowiedź na wzmacnianie sił NATO w Polsce i krajach bałtyckich oraz na tarczę antyrakietową USA w Polsce.