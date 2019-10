Fitch potwierdził rating BOŚ na poziomie BB-, perspektywa stabilna



Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził oceny ratingowe oraz utrzymał stabilną perspektywę ratingów Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), podał bank.

"Poniżej przedstawiono oceny ratingowe BOŚ S.A.:

Rating długoterminowy IDR w walucie obcej (Long-term Foreign Currency IDR) został potwierdzony na poziomie 'BB-', perspektywa stabilna,

Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej (Short-term Foreign Currency IDR) został potwierdzony na poziomie 'B',

Krajowy rating długoterminowy (National Long-term Rating) został potwierdzony na poziomie 'BBB-(pol), perspektywa stabilna,

Krajowy rating krótkoterminowy (National Short-term Rating) został potwierdzony na poziomie 'F3(pol)',

Rating indywidualny (Viability Rating) został potwierdzony na poziomie 'bb-',

Rating wsparcia (Support Rating): został utrzymany na poziomie '4',

Rating wsparcia (Support Rating Floor) został utrzymany na poziomie 'B',

Krajowy rating długoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (long-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł został potwierdzony na poziomie 'BBB-(pol)',

Krajowy rating krótkoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (short-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł został potwierdzony na poziomie 'F3 (pol)',

Rating dla obligacji podporządkowanych serii R1 w wysokości 83 mln zł został potwierdzony na poziomie 'BB+(pol)'" - czytamy w komunikacie.

Agencja dokonała przeglądu ratingów BOŚ w ramach szerszej oceny ryzyka, na jakie narażone są polskie banki posiadające zaangażowanie w kredyty hipoteczne w walutach obcych oraz w następstwie orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

"Agencja stwierdziła, że ryzyko powstania strat z tytułu kredytów hipotecznych w walutach obcych nie jest obecnie kluczowym czynnikiem oceny ratingowej BOŚ S.A., jednak istnieje niepewność związana z wpływem orzeczenia na rentowność banku, co będzie uzależnione od ukształtowania się linii orzeczniczej polskich sądów w reakcji na wydane orzeczenie TSUE. Jednocześnie agencja podkreśliła, że w dalszym ciągu będzie obserwować proces potencjalnych zmian zachodzących w sektorze bankowym i analizować ich ewentualny wpływ na sytuację banku" - czytamy dalej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)