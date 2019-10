"Jeżeli chodzi o pana prezydenta, to zbliżamy się do finiszu kadencji. Pan prezydent nie mówił, że będzie kandydował, to jest bardzo ważne. Wszyscy liczymy na to, że jego decyzja będzie, że będzie kandydował" - powiedział Dera w TVP Info.

Zaznaczył, że PiS mówi, że Andrzej Duda "będzie najlepszym kandydatem PiS". "Decyzji formalnej jeszcze nie ma, bo to nie jest czas na podejmowanie takich decyzji. Natomiast zapowiedzi są" - dodał Dera.

Według niego, decyzję prezydenta powinniśmy poznać na przełomie roku. "Wybory odbędą się w maju, bo tak mówią przepisy, więc myślę, że końcówka roku lub początek przyszłego roku będzie tym czasem, kiedy i pan prezydent, i potencjalni konkurenci będą podejmowali decyzje o starcie w wyborach prezydenckich" - powiedział Dera.

Teraz - dodał - jest czas "kształtowania się potencjalnych kandydatów". "(Kształtowania się tego), kto będzie w ramach danych formacji konkurentem, mam nadzieję pana prezydenta Andrzeja Dudy" - powiedział Dera.(PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj