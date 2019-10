W piątek, gdy w Waszyngtonie zakończyła się kolejna tura amerykański-chińskich negocjacji, Trump ogłosił, że USA i Chiny osiągnęły pierwszy etap porozumienia handlowego.

Minister finansów USA Steven Mnuchin ostrzegł jednak w poniedziałek, że jeśli do 15 grudnia nie dojdzie do zawarcia porozumienia handlowego z Chinami, to Stany Zjednoczone nałożą na ChRL kolejne cła.

Wstępne porozumienie dotyczy własności intelektualnej, usług finansowych i eksportu produktów rolnych. Spisanie umów dotyczących tych ustaleń zajmie do pięciu tygodni - powiedział dziennikarzom Trump.

Amerykański prezydent zawiesił podwyżkę taryf na chińskie dobra eksportowe warte 250 mld USD, która miała wejść w życie we wtorek, a Chiny obiecały zwiększyć zakupy amerykańskich produktów rolnych - poinformował resort finansów USA.

Spotkanie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) odbędzie się w Chile w połowie listopada. Podczas trwającego od 15 miesięcy konfliktu handlowo-gospodarczego USA i ChRL nałożyły już karne i odwetowe cła na wzajemny eksport wart miliardy dolarów rocznie, a kolejne taryfy zapowiedziano na najbliższe miesiące.

