Źródło: Bloomberg

Przepływ towarów z i do Wielkiej Brytanii w 2018 r.źródło: Forsal.pl

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson próbuje zawrzeć porozumienie, aby dotrzymać obietnicy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE do końca miesiąca. I wygląda na to, że się udało. Negocjatorzy z UE i Wielkiej Brytanii porozumieli się w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jednak europejskie porty muszą przygotować się na brexit. A to kosztuje.