ITA: Import włoskich produktów spożywczych do Polski sięgnie 934 mln euro w br.



Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Polscy konsumenci coraz częściej kupują oryginalne włoskie produkty spożywcze i są gotowi płacić więcej za jakość zagwarantowaną certyfikatami. Italian Trade Agency (ITA) szacuje, że wartość importu produktów spożywczych z Włoch z Polski wyniesie 933,6 mln euro w 2019 roku, co pozwoli zachować udział w rynku na poziomie 4,6% i 6. pozycję wśród największym importerów tej kategorii produktów do Polski.

W ostatnich 8 latach eksport włoskich produktów spożywczych do Polski rósł w tempie ok. 8% rocznie. Według szacunków ITA, na podstawie danych GUS za I poł. br., wartość sprowadzonych do Polski produktów spożywczych takich jak: makarony, sery, kawa, wędlina, oliwa, świeże owoce i warzywa wyniesie w tym roku niemal 934 mln euro wobec 917 mln euro rok wcześniej.

W I poł. 2019 roku eksport towarów z Włoch do Polski wyniósł 417,43 mln euro wobec 418,28 mln euro rok wcześniej.

Włochy są liderem w dostarczaniu makaronu do Polski - w tym roku wartość eksportu tego produktu wyniesie prawie 35 mln euro, dając tym samym włoskim producentom 40-proc. udział w polskim rynku. Włochy są także głównym dostawcą na polski rynek przetworzonych pomidorów - wartość ich eksportu do Polski wyniesie w tym roku prawie 80 mln euro, dając firmom z Włoch 25-proc. udział w krajowym rynku, prognozuje także ITA.

"Polacy w coraz większym stopniu wybierają oryginalne wyroby z Włoch. Nic dziwnego, bowiem świadomość ich wartości i jakości staje się coraz bardziej powszechna, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę otwarcie tutejszych konsumentów na nowe smaki i walory zdrowotne" - powiedział dyrektor Italian Trade Agency - Agencji Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich Antonino Mafodda.

Jak poinformował Mauro Rosati, dyrektor generalny Fundacji Qualivita włoskie firmy z szeroko rozumianego segmentu spożywczego dość szybko zauważyły, że certyfikowanie żywności ma nie tylko wymiar promocyjny, ale także finansowy. Jednym z takich oznaczeń jest Chroniona Nazwa Pochodzenia ChNP (wł. DOP), Chronione Oznaczenie Geograficzne ChOG (wł. IGP) oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność GTS (wł. STG), a w stosunku do win: DOC,DOCG, IGT.

Włochy mają największa liczbę zarejestrowanych produktów specjalnie oznaczonych w Unii Europejskiej - aż 299 artykułów spożywczych i 523 win. Wartość włoskiego eksportu produktów ze znakami DOP, IGP i STG w 2018 roku wyniosła 8,8 mld euro.

"Podkreślanie kraju pochodzenia ma coraz większe znaczenie dla konsumentów na świecie i przekłada się bezpośrednio na wyniki firm producenckich. Sektor spożywczy pozwolił wejść Włochom na wiele rynków i odnieść tam sukces. System chronionych nazw pochodzenia pozwolił dotrzeć do prawie 500 mln Europejczyków. To także otwarcie rynków poza UE" - powiedział Mauro Rosati podczas konferencji prasowej.

Jak podała ITA, 3 główne produkty importowane do Polski z Włoch pod względem wartościowym w br. to: winogrona, wino oraz kawa. Według prognoz ITA, import do Polski włoskich winogron będzie miał wartość 113,8 mln euro, wina - 80,2 mln euro, a kawy 72,2 mln euro w tym roku, podczas gdy całość importu tych produktów ze świata do Polski będzie miała w 2019 roku wartość odpowiednio: 184,5 mln euro, 324,9 mln euro oraz 502 mln euro.

(ISBnews)