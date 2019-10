Hasłem przewodnim CYBERSEC 2019 jest „Securing the World’s Digital DNA”. To apel organizatorów o kształtowanie fundamentów cyfrowego świata w sposób, który zapewni jego bezpieczeństwo oraz warunki sprzyjające do dalszego rozwoju technologicznego i gospodarczego. Cyfrowe DNA odnosi się do sposobu tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań i infrastruktury cyfrowej, a także produktów i usług, mając na uwadze cyberbezpieczeństwo i poszanowanie prywatności użytkowników w całym cyklu ich życia. Jest to jednocześnie długotrwałe zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych i świadomych zachowań opartych na zasadzie „security and privacy by design”.

„To ciekawy moment w historii świata, kiedy znaczące zmiany w układzie sił na globalnej szachownicy napędzane są przez rozwój nowoczesnych cyfrowych technologii, a konflikty i rywalizacja przenoszą się do innego wymiaru, czyli do cyberprzestrzeni. Sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, Internet Rzeczy to nie futurologia, to już rzeczywistość, a w niej jeszcze mocniej rosną cyberzagrożenia. Dziś najważniejsze jest, aby budowany przez nas cyfrowy świat był bezpieczny. Będzie on bowiem służył temu i przyszłym pokoleniom. Niezbędne jest więc tworzenie potencjału cybernetycznego w ramach Unii Europejskiej i współpracy transatlantyckiej. W kolejnej kadencji Komisji Europejskiej powinniśmy wypełnić treścią idee strategicznej (cyfrowej) autonomii i zbudować silną cyfrową pozycję Europy. Dlatego po raz piąty organizujemy najważniejsze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wydarzenie w całości poświęcone strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa. Jako organizatorzy zobowiązujemy się dostarczyć instytucjom, biznesowi i organizacjom praktycznych rekomendacji, które zostaną wypracowane podczas konferencji” – komentuje Izabela Albrycht, Prezes Instytutu Kościuszki, organizatora CYBERSEC CEE.

Nowa formuła wydarzenia

W jubileuszowym 2019 roku CYBERSEC rozszerza swoją formułę o szereg nowych formatów i wydarzeń, bo jak podkreślają organizatorzy, kwestia cyberbezpieczeństwa jest niezwykle złożona i wymaga zaangażowania wielu środowisk. W ramach CYBERSEC Women zaadresowany zostanie problem deficytu kobiet w sektorze ICT, a w CYBERSEC Regions & Cities potrzeba budowania cyberbezpieczeństwa w samorządach lokalnych i regionalnych. Konferencji będą towarzyszyły również największe w regionie CEE targi produktów i usług cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC EXPO.

Jak co roku, głównym wydarzeniem będą prezentacje i panele dyskusyjne na CYBERSEC Forum, które odbywać się będą w ramach czterech równoległych ścieżek tematycznych: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes.

Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas pierwszego dnia konferencji będzie zapewnienie bezpieczeństwa sieci piątej generacji (5G), co ma związek z ostatnimi wydarzeniami na arenie międzynarodowej, m.in. podpisaną we wrześniu Wspólną Deklaracją Polski i USA ws. budowy sieci 5G. W ostatnią fazę wchodzą także prace Komisji Europejskiej nad opracowaniem zestawu narzędzi do zarządzania ryzykiem oraz niezbędnych wymagań zapewniających bezpieczeństwo sieci 5G. Z kolei w Polsce trwa dyskusja na temat modelu budowy sieci tzw. #Polskie5G. Udział w debatach poświęconych bezpieczeństwu sieci 5G zapowiedziało przeszło 50 specjalistów i decydentów, w tym m.in. Robert L. Strayer, Zastępca Asystenta Sekretarza Stanu ds. Cyber i Międzynarodowej Komunikacji w Departamencie Stanu USA, Jakub Boratyński, kierownik działu cyberbezpieczeństwa i prywatności cyfrowej, Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej, Karol Okoński, pełnomocnik Rządu RP ds. Cyberbezpieczeństwa, Lisa Fuhr, dyrektor generalna, European Telecommunications Network Operators’ Association, Ciaran Martin, szef Narodowego Centrum Cyber Bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, czy Arne Schönbohm, prezydent niemieckiego federalnego Biura ds. Bezpieczenstwa Informacyjnego

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie głównie cyberobronności i wyzwaniom geopolitycznym związanym z rozwojem technologii cyfrowych. W dyskusjach poświęconych kwestiom wspólnego budowania zdolności technologicznych i cybernetycznych udział wezmą m.in. Antonio Missiroli, zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw nowych wyzwań bezpieczeństwa, Tomasz Zdzikot, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz gen. Keith Alexander, były Dyrektor Narodowej Agencji Bezpieczeństwa USA i twórca amerykańskich wojsk cybernetycznych

Jak co roku gośćmi CYBERSEC będą również liczni przedstawiciele sektora prywatnego, m.in. John Frank, Wiceprezes w Microsoft ds. Relacji Rządowych dla Europy, Ulf Pehrsson, Wiceprezes odpowiedzialny za stosunki rządowe i przemysłowe w Ericsson, czy Scott Carpenter, dyrektor zarządzający Jigsaw, Google.

Nowe miejsce, wielkie zaangażowanie branży

W tym roku CYBERSEC CEE po raz pierwszy odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizacja wydarzenia w stolicy województwa śląskiego wpisuje się w szerszą strategię transformacji przemysłowej i technologicznej miasta Katowice i całego regionu.

Patronami medialnymi wydarzenia są: BiznesAlert.pl, Computerworld, CyberDefence24.pl, Defence24.pl, DLP Expert, Do Rzeczy, EURACTIV, Forsal.pl, GazetaPrawna.pl, ISBnews, IT Reseller, ITwiz, Manager Magazine, PAP, Polska Zbrojna, Polskie Radio Katowice, Radio Silesia, Sieci, Sztucznainteligencja.org.pl, TVP3 Katowice, TVS, wGospodarce.pl, Wirtualna Polska, wPolsce.pl, Wprost.

Wśród partnerów konferencji znajdują się m.in: Microsoft, CISCO, SAMSUNG, T-Mobile, Google, PZU, Facebook, PGZ, Cloudflare, Ericsson, UBS, Asseco, Orlen, RSA, Tauron, Orange, Exatel.