Źródło: PAP

Christine Lagardeźródło: Bloomberg autor zdjęcia: Samsul Said

Przywódcy państw i rządów UE mianowali w piątek Christine Lagarde szefową Europejskiego Banku Centralnego (EBC). To ostatni krok w powołaniu Francuzki na to stanowisko. Jej kadencja potrwa do 2027 roku.