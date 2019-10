Minister odniósł w piątek do spekulacji dotyczących przyszłości mBanku i piątkowych doniesień "Rzeczpospolitej", że których wynika, że mBank może kupić PZU lub kontrolowany przez ubezpieczyciela bank Alior. Gazeta zauważa, że faworytami ciągle wskazywanymi przez ekspertów są - ze względu na swoją wielkość - PKO BP i Pekao.

"Na pewno dobrą rzeczą jest to, żeby ważne instytucje finansowe, w tym również polskie banki, były zainteresowane przejmowaniem tego typu aktywów, jeżeli one się pojawiają na rynku. A takimi niewątpliwie są te aktywa mBanku. Bardzo wyraźnie mówię, że w sytuacji, kiedy dzieje się coś takiego na rynku, co może mieć znaczenie dla polskiej gospodarki, a to ma znaczenie dla polskiej gospodarki, to polskie instytucje finansowe, również my, jako rząd, powinniśmy być tym zainteresowani" - powiedział minister.

Według Kwiecińskiego, jeżeli chodzi o szczegóły, to powinno się na ten temat jak najmniej mówić. "Ważne jest doprowadzenie danej transakcji do skutku, a nie opowiadanie o niej" - podkreślił.

Pytany był też, czy powstanie ministerstwo skarbu i zostanie scentralizowany w Kancelarii Premiera nadzór nad spółkami skarbu państwa. "To bardzo dobre pytanie do nowego premiera, a nie do mnie (...). Na pewno to jest kwestia, o której mówiło się w ostatnich miesiącach. Myślę, że jak państwo śledziliście prace nad nowym programem PiS, tam również na ten temat mówiliśmy" - dodał.

Niemiecki Commerzbank poinformował niedawno w komunikacie prasowym, że projekt nowej strategii banku przewiduje sprzedaż większościowego pakietu akcji mBanku. Commerzbank ma ok. 70 proc. udziału w akcjonariacie mBanku. Utworzony w 1986 r., mBank (pierwotnie BRE – Bank Rozwoju Eksportu) jest czwartym bankiem uniwersalnym w Polsce pod względem aktywów oraz piątym według kredytów netto i depozytów na koniec czerwca 2019 r.

Udział mBanku w aktywach sektora wynosi 7,8 proc., a w kredytach i depozytach około 7 proc. Bank obsługuje 4,6 mln klientów detalicznych i 25,0 tys. klientów korporacyjnych w Polsce oraz niemal 938 tys. klientów w Czechach i na Słowacji. Aktywa banku pod koniec czerwca 2019 roku wynosiły 152,4 mld zł.

>>> Czytaj też: Tomasz Prusek: Dlaczego nie powinno się repolonizować mBanku [OPINIA]