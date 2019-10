Wskaźnik Euro Stoxx 600 zyskuje 0,2 proc. We wzrostach przewodzą akcje spółek bankowych i motoryzacyjnych, tanieją zaś walory firm związanych z branżą nieruchomości.

Globalni inwestorzy optymistycznie przyjmują informacje związane ze sporem handlowym pomiędzy USA a Chinami.

W sobotę główny chiński negocjator handlowy wicepremier Liu He poinformował, że w rozmowach Pekinu z Waszyngtonem następują postępy i obie strony pracują nad tym, aby osiągnięto częściowe porozumienie. Powtórzył, że Chiny są gotowe współpracować z USA, aby rozwiązać podstawowe problemy w oparciu o wzajemny szacunek i równość.

Z pola widzenia nie schodzi W.Brytania ze swoim chaosem ws. brexitu po odłożeniu w sobotę przez Izbę Gmin głosowania nad poparciem porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Brytyjski premier Boris Johnson twierdzi, że mimo decyzji parlamentu brexit nastąpi zgodnie z planem, czyli z końcem bieżącego miesiąca.

W poniedziałek Johnson ma zwrócić się do Izby Gmin o poparcie jego umowy z UE w nowym "znaczącym głosowaniu".

"W sobotę brytyjski parlament odmówił głosowania nad nowym porozumieniem między Wielką Brytanią i Unią Europejską. Zamiast tego przegłosował tzw. poprawkę Letwina, zgodnie z którą takie głosowanie odbędzie się dopiero po tym, jak posłowie zapoznają się z całą legislacją związaną z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Premier B.Johnson został w ten sposób zmuszony do zawnioskowania o opóźnienie Brexitu o 3 miesiące. Tym niemniej, jeśli do końca miesiąca zdąży przeprowadzić przez parlament całą potrzebną legislację i uzyska zgodę na porozumienie z UE, to Brexit nastąpi 1 listopada" - wyjaśniają całą sytuację analitycy ING Bank Śląski SA.

"Głosowanie nad poprawką Letwina pokazało, że szanse na przegłosowanie porozumienia z UE w Izbie Gmin są dość duże (chociaż raczej nie przed końcem miesiąca). Wprawdzie Unioniści z Irlandii Północnej są mu wciąż przeciwni, ale Boris Johnson zdołał zdobyć poparcie prawie wszystkich byłych posłów Partii Konserwatywnej (wyrzuconych w związku z niezastosowaniem się do dyscypliny partyjnej) oraz kilku posłów z Partii Pracy (wybranych z okręgów głosujących za brexitem)" - dodają eksperci z ING.

Tymczasem na rynkach pojawią się raporty kwartalne kolejnych spółek. W tym tygodniu poda je m.in. Amazon. com, Microsoft, Daimler, Kia Motors, McDonald's, Caterpillar, UBS, Carrefour, Nokia, Peugeot a także Procter & Gamble.

Na rynku walutowym funt jest po 1,2917 USD, niżej o 0,5 proc., euro tanieje o 0,1 proc. do 1,1154 USD, a japoński jen jest wyceniany po 108,50 za 1 USD, niemal bez zmian.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,78 proc., wyżej o 2 pb.

Ropa WTI na NYMEX drożeje o 0,15 proc. do 53,86 USD/b, a Brent na ICE bez zmian kosztuje 59,42 USD/b. Wcześniej na NYMEX i ICE surowiec taniał.

Zyskuje złoto +0,1 proc. do 1,491,44 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30