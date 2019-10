W poniedziałek podpisana została w Białymstoku umowa między gminą Białystok a dostawcą autobusów. Będzie to osiem pojazdów przegubowych i dwa krótsze, wszystkie wyposażone w silniki diesla spełniające - najwyższą obecnie - normę emisji spalin Euro VI. Porozumienie jest tak skonstruowane, że daje opcję zakupu przez samorząd jeszcze 2-3 dodatkowych autobusów.

Zakup zostanie zrealizowany w ramach projektu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. BOF obejmuje Białystok i otaczające go gminy; w ramach projektu partnerskiego "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego" samorządy mają do dyspozycji łącznie prawie 160 mln zł, z czego ponad 90 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W przypadku Białegostoku wartość inwestycji w ramach tego projektu wyniesie 44,9 mln zł (w tym 34 mln zł dofinansowania z RPO). Obejmuje to nie tylko zakup autobusów niskoemisyjnych, ale także budowę ścieżek rowerowych wzdłuż kilkunastu ulic. Kilka tygodni temu Białystok kupił w ramach tego projektu również dwa autobusy hybrydowe; dostawcą będzie Volvo Bus Corporation.

Miasto podkreśla, że zakup niskoemisyjnych autobusów jest inwestycją w czystsze powietrze i jakość życia mieszkańców. Jak mówił zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, w nowej unijnej perspektywie budżetowej miasto chce kupować autobusy elektryczne (Białystok takich jeszcze nie ma).

W obecnej perspektywie miasto przygotowało cztery projekty dotyczące transportu miejskiego. W sumie pozwoli to na zakup do 2021 roku co najmniej 72 autobusów. Przybliżony łączny koszt to ok. 110 mln zł netto, z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz RPO Województwa Podlaskiego.

Dyrektor Białostockiej Komunikacji Miejskiej Bogusław Prokop poinformował dziennikarzy, że spółki komunikacyjne mają łącznie na stanie ponad ćwierć tysiąca autobusów, a średni ich wiek to 8-9 lat. "Każdy z tych zakupów służy temu, żeby eliminować egzemplarze najstarsze. Po tej dostawie będziemy na etapie wymiany autobusów z silnikami spełniającymi normy Euro III, więc będziemy coraz bliżej standardu, o którym marzymy, czyli jeśli autobusy z silnikami diesla, to z normą Euro V i VI" - mówił.

Umowę ze strony Solaris Bus & Coach SA podpisał dyrektor sprzedaży spółki Krzysztof Musiał. Pytany o aktualną sytuację na rynku autobusów na potrzeby polskich samorządów przyznał, że są to dobre czasy dla producentów. "UE dosyć mocno stawia na ekologię, dzięki temu tych wymian autobusów pojawia się bardzo dużo, do tego pojawiają się całkiem nowi klienci (...), którzy kupują od nas małe elektryczne autobusy i uruchamiają komunikację" - mówił w Białymstoku.

W jego ocenie, przyszłością takiej komunikacji będą jednak nie auta elektryczne, ale o napędzie wodorowym, które pozwalają uzyskać większe przebiegi (więcej przejechanych kilometrów od ładowania do ładowania).

>>> Czytaj też: Zerwanie kontraktu SKM z Pesą: "Lepsze byłoby dostarczenie pociągów z opóźnieniem"