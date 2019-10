Sąd oddalił umorzenie postępowania sanacyjnego Grupy Piotr i Paweł



Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział Odwoławczy zmienił postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. i oddalił wszystkie wnioski o umorzenie, podała spółka. Tym samym restrukturyzacja będzie kontynuowana zgodnie z harmonogramem.

"Odkąd spłaciliśmy wszystkie bieżące zaległości, takie orzeczenie sądu było w zasadzie formalnością. Tym niemniej ta słuszna decyzja pozwala na sprawne kontynuowanie zaawansowanych działań sanacyjnych. To ważny element dla uzdrowienia sieci przy wsparciu inwestora Spar Group. Prowadzimy intensywne rozmowy z partnerami detalicznymi, a dzięki inwestorowi regulujemy bieżące zobowiązania i oferujemy sklepom szybko poprawiający się poziom zatowarowania. Jestem przekonany, że restrukturyzacja Grupy Piotr i Paweł stanie się modelowym przykładem prowadzenia działań naprawczych - bez konieczności likwidacji sieci i z utrzymaniem handlu w placówkach" - powiedział zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł i prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Patryk Filipiak, cytowany w komunikacie.

Spółki z Grupy Piotr i Paweł uregulowały zaległości wobec wierzycieli w ramach postępowania sanacyjnego. Tym samym wypełniły przesłanki do realizacji kolejnych etapów restrukturyzacji. Spółki czekają na zatwierdzenie złożonych spisów wierzytelności, co umożliwi złożenie propozycji układowych. Ponadto Grupa Piotr i Paweł zawarła porozumienia z bankami, które są największymi wierzycielami.

Spar Group w październiku 2019 roku sfinalizował umowę przeniesienia własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. Sklepy Piotr i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na "Spar" i dostosowywać się do standardów międzynarodowego holdingu z wieloletnim doświadczeniem w sektorze detalicznym na świecie i w Europie, podano także.

(ISBnews)