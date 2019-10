Zarząd Spółki Szybka Kolej Miejska odstąpił od umowy z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. (PESA) na dostawę 13 pojazdów. Powodem miało być niewywiązanie się Pesy z przyjętych w harmonogramie terminów dostaw.

"Sytuacja Pesy się stabilizuje. Mamy zapełniony portfel zamówień do połowy 2021 roku. Znajdziemy nowego nabywcę na pojazd wyprodukowany dla SKM. Trwają już jego testy i dokończymy jego homologację" - poinformował PAP prezes Sędzikowski.

Prezes zarządu stołecznej spółki Alan Beroud poinformował w poniedziałek, że najpóźniej do końca tego roku SKM przeprowadzi nowy przetarg na zakup 21 pociągów.

SKM na zakup nowych pociągów otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) poinformowało SKM, że opóźnienie terminów dostaw pojazdów i niektórych innych warunków umowy może się wiązać z zatrzymaniem dofinansowania unijnego dla 25 proc. wartości kontraktu, czyli ok. 100 mln zł. "To zagrożenie musiałoby się zmaterializować w przypadku dalszego trwania umowy z Pesą" - powiedział Beroud. W jego ocenie "spółka by tego nie wytrzymała".

Prezes SKM zapowiedział nowe postępowanie w sprawie zakupu 21 pojazdów. "Musimy przeprowadzić postępowanie, aby móc wykorzystać środki unijne" - powiedział.

Przedstawił harmonogram: "Najpóźniejszym terminem na ogłoszenie przetargu jest koniec tego roku. Na rozstrzygnięcie postępowania najpóźniejszy termin to 6 miesięcy. Cykl produkcyjny to 15 - 17 miesięcy. (…) To najpóźniejszy okres z punktu widzenia dofinansowania".

Zapowiedział, że jeżeli Pesa "będzie w stanie wziąć udział w nowym postępowaniu i wyrobić się w nowych terminach", to będzie mogła. "Nie będziemy w żaden sposób - jako zamawiający – limitować tego, kto do przetargu może przystąpić. Zależy nam na tym, żeby było w nim obecne jak najwięcej firm" - zapewnił.

Pytani o ten przetarg przedstawiciele Pesy podkreślają, że podchodzą do niego z dużą ostrożnością.

Szef zespołu PR Pesy Maciej Grześkowiak powiedział PAP, że firma produkuje właśnie pojazdy dla kolei niemieckich, włoskich, białoruskich, a w kraju - wielkopolskich.

"Do końca miesiąca podpiszemy umowę z kolejami małopolskimi" - poinformował PAP Grześkowiak.

