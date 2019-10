Kernel przerobił 628,73 tys. ton ziarna słonecznikowego w I kw. 2019: 2020



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Kernel przerobił 628,73 tys. ton ziarna słonecznikowego w I kw. roku obrotowego 2019/2020, co oznacza wzrost o 50% r/r, podała spółka. Sprzedaż oleju wyniosła 300,87 tys. ton, co oznacza spadek o 26% r/r.

"Zakłady przetwarzające olej przerobiły 629 tys. ton nasion oleistych w I kw. roku obrotowego 2019/2020, co stanowi wzrost o 50% r/r, w tym 624 tys. ton nasiona słonecznika i 5 tys. ton soi. Odzwierciedlało to dobrą podaż zapasów na rynku pod koniec sezonu przetwórczego nasion słonecznika (lipiec-wrzesień) po rekordowym zbiorze nasion słonecznika jesienią 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Wolumen sprzedaży oleju słonecznikowego w I kw. 2019/2020 wyniósł 301 tys. ton, co oznacza spadek o 26% r/r. Sprzedaż butelkowanego oleju słonecznikowego stanowiła 8,4% całkowitej wielkości sprzedaży, dodano również.

"Wielkość eksportu zboża z Ukrainy w lipcu i wrześniu 2019 r. wzrosła o 17% r/r do 1,6 mln ton, z czego 1,1 mln ton ziarna pochodziło od zewnętrznych dostawców, a pozostała część została wyprodukowana przez dział rolnictwa firmy" - czytamy dalej.

Wolumen przerobu terminali eksportowych na Ukrainie wzrósł o 22% r/r do 1,2 mln ton, co wynika z ogromnego wzrostu eksportu zboża z Ukrainy i uruchomienia pierwszego etapu TransGrain Terminal. Wolumen do silosów firmy wzrósł o 26% r/r do 2 mln ton, wymieniono także.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)