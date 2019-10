GUS: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wzrosła o 10,8% r: r we wrześniu



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto we wrześniu br. wzrosła o 10,8% r/r i wyniosła 21 566, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 10,4%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W grupie deweloperów odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 11,8% r/r do 12 551 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 14%, podał także Urząd.

"W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. rozpoczęto budowę 178,4 tys. mieszkań, tj. o 2,6% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Deweloperzy rozpoczęli budowę 102,3 tys. mieszkań, a inwestorzy indywidualni 72,5 tys., czyli łącznie 98% ogólnej liczby mieszkań. Zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, jak i w budownictwie indywidualnym odnotowano wzrosty odpowiednio o 1,9% i 4,4% w odniesieniu do 2018 r. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (1 550 mieszkań wobec 1 940) oraz w pozostałych formach budownictwa (2 083 wobec 2 209)" - czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec września 2019 r. w budowie pozostawało 828,6 tys. mieszkań, tj. o 3,2% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku, podał także Urząd.

(ISBnews)