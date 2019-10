We wtorek w siedzibie GIS w Warszawie, dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas podpisali porozumienie o współpracy, które zainaugurowało akcję pod hasłem #ZasadźSięNaZdrowie.

Inspektorat podkreślił, że las to miejsce relaksu, zarówno fizycznego i psychicznego, odprężenia oraz odpoczynku. Z kolei ludzie, którzy mają dostęp do terenów zielonych, są na ogół zdrowsi.

"Regularny kontakt z naturą ma pozytywny wpływ na zdrowie, sprzyja rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych czynników prowadzących do poprawy i zachowania jakości życia ludzi. Rosnące zainteresowanie prozdrowotnymi właściwościami lasu sprzyja podejmowaniu działań na rzecz promocji leczniczych walorów lasu. Dlatego też w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie ludzi naszym celem jest zachęcenie do postrzegania lasu jako środowiska sprzyjającego zdrowiu" - wskazano.

Jak wyjaśniono, akcja pod hasłem #ZasadźSięNaZdrowie odbędzie się w całej Polsce na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Zaplanowano posadzenie 16 tys. sadzonek drzew i krzewów gatunków rodzimych, co ma symbolizować zaangażowanie wszystkich pracowników służb sanitarnych.

Inspektorat zaznaczył, że LP każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, czyli średnio tysiąc w ciągu minuty. "W dużej mierze dzięki leśnikom lasy zajmują obecnie już 30 proc. powierzchni Polski. W uproszczeniu można powiedzieć, że 30 lat temu, na początku przemian ustrojowych, na każdego Polaka przypadało średnio 99 drzew w lasach w zarządzie LP. Dziś, mimo że liczba ludności nie zmieniła się istotnie od tamtego czasu, jest to już średnio 161 drzew per capita – o 63 więcej" - dodano.

"Las leczy, las jest prawdziwym lekarstwem na szereg chorób somatycznych. Chcemy, abyśmy umieli go docenić, kształtować nawyki i zachowania sprzyjające naturze. Las zapewni nam, że będziemy mniej chorować" - zaznaczył cytowany w komunikacie Główny Inspektor Sanitarny.

W 2019 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna obchodzi 100-lecie istnienia, a Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 95-lecie istnienia.

