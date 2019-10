Philip Morris wprowadza na polski rynek IQOS 3 DUO



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Philip Morris Polska Distribution - spółka zależna Philip Morris International (PMI) - wprowadza od 23 października 2019 r. na polski rynek najnowszą generację podgrzewaczy tytoniu: IQOS 3 DUO, podała firma.

"Wprowadzenie na rynek IQOS 3 DUO potwierdza nasze zaangażowanie oraz nieustanne inwestowanie w rozwój i komercjalizację produktów popartych wynikami badań naukowych, które mogą pomóc milionom dorosłych, którzy w przeciwnym razie nadal paliliby papierosy. Ciągłe udoskonalanie produktów, wprowadzanie zmian i innowacji są niezbędne dla osiągnięcia przyszłości wolnej od dymu papierosowego. Obecnie około 8 mln dorosłych palaczy na świecie zrezygnowało z papierosów na rzecz IQOS" - powiedział prezes ds. operacji PMI Jacek Olczak, cytowany w komunikacie.

Przedstawiciele PMI w Polsce wyjaśnili, że dzięki zastosowaniu nowym rozwiązaniom IQOS 3 DUO umożliwia m.in. dwukrotne korzystanie z urządzenia bez konieczności jego ładowania.

"Czas ładowania podgrzewacza w porównaniu z ostatnim modelem został skrócony ponad dwukrotnie. Zamówienia na IQOS 3 DUO można składać już od jutra na dedykowanej stronie internetowej, a od 6 listopada produkt będzie dostępny w ponad 180 punktach sprzedaży na terenie całego kraju" - powiedział dyrektor ds.komunikacji Philip Morris Polska Adam Suchenek podczas konferencji prasowej.

Celem PMI jest, aby do 2025 r. liczba osób, które zrezygnowały z palenia papierosów należących do portfolio PMI, zastępując je produktami bezdymnymi, wyniosła przynajmniej 40 mln oraz, aby przynajmniej 30% dystrybuowanych produktów należało do kategorii produktów bezdymnych.

"Najnowsze dane CBOS z września tego roku pokazują, że trend spadkowy liczby palaczy się zatrzymał i obecnie w Polsce papierosy pali ok. 26% społeczeństwa, czyli ponad 9 mln Polek i Polaków. Globalnie według badań do 2025 r. ponad 1 mld ludzi będzie nadal palić papierosy. Dlatego istotne jest dostarczenie dorosłym palaczom alternatywy , a więc produktu o obniżonej szkodliwości" - powiedział manager ds. regulacyjnych w Philip Morris Polska Wojciech Gwiazda podczas konferencji.

Dodał, że w kwietniu br. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) po ponad 2 latach badań i analiz, zezwoliła na sprzedaż podgrzewaczy tytoniu IQOS na rynku amerykańskim, uznając je za "właściwe dla ochrony zdrowia". IQOS jest pierwszym urządzeniem elektronicznym podgrzewającym tytoń, który zakwalifikowano do sprzedaży w tym kraju przez FDA.

"IQOS przechodzi jeszcze procedurę w zakresie wyrobów tytoniowych o zmodyfikowanym ryzyku tzw. MRTP. Po przejściu tego będziemy mogli oficjalnie informować konsumentów w USA, że IQOS jest produktem o obniżonej szkodliwości. W Polsce na razie nie ma odpowiednich procedur, abyśmy mogli w podobny sposób informować dorosłych palaczy" - dodał Gwiazda.

Przedstawiciele Philip Morris Polska przypomnieli także, że do tej pory na badania, rozwój i produkcję związaną z IQOS, PMI przeznaczyła 6 mld USD, a produkt ten dostępny jest na prawie 50 rynkach.

Philip Morris Polska jest największą firmą tytoniową w kraju, z udziałem w rynku sprzedaży papierosów wynoszącym ok. 40% (źródło: Philip Morris za Nielsen; sprzedaż wolumenowa w 2018 r.) oraz jednym z największych pracodawców, zatrudniającym ok. 7 000 pracowników na terenie całego kraju. Fabryka Philip Morris International w Krakowie jest największym centrum produkcyjnym PMI w Europie i jednym z najnowocześniejszych i największych na świecie. Obecnie ok. 70% produkcji krakowskiej fabryki trafia na eksport i jest sprzedawana na ponad 60 rynkach na całym świecie. Do tej pory Philip Morris International zainwestował w Polsce ponad 700 mln USD.

