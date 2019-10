Instalacja fenolu jest częścią zatwierdzonego w połowie zeszłego roku przez zarząd PKN Orlen programu rozwoju petrochemii do 2023 roku. Budżet całego programu jest szacowany na ok. 8,3 mld zł (spółka nie podaje, ile z tej kwoty przeznaczy na instalację fenolu). Zatwierdzony program rozwoju petrochemii zakłada realizację trzech kluczowych inwestycji: budowę kompleksu pochodnych aromatów, rozbudowę kompleksu olefin, a także rozbudowę zdolności produkcyjnych fenolu, wspartych rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego, niezbędnego dla jego realizacji.

"Skończyliśmy już sprawę licencji projektu bazowego, więc na początku następnego roku będzie wybór wykonawcy nowej instalacji fenolu" - poinformował Obajtek.

Dodał, że w tej sprawie kierowana przez niego spółka idzie "zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem".

Szacowany roczny wzrost EBITDA grupy PKN Orlen po zakończeniu inwestycji w segment petrochemiczny może wynieść około 1,5 mld zł.

PKN Orlen zakłada, że realizacja inwestycji w petrochemii oznacza zwiększenie mocy produkcyjnych tego segmentu o około 30 proc.

Fenol znajduje zastosowanie głównie w przemyśle barwników, włókien i tworzyw sztucznych, farmaceutycznym oraz przy produkcji środków ochrony roślin. Stosowany jest również jako środek odkażający oraz jako półprodukt w syntezie organicznej.

Daniel Obajtek spotkał się z dziennikarzami po gali rozdania jednych z głównych nagród loterii ORLEN - dziesięciu samochodów, w której uczestniczył m.in. kierowca F1 Robert Kubica.

"Do tej pory wydaliśmy już 20,5 mln zdrapek, które każdego dnia okazują się szczęśliwe dla klientów. W ten sposób nie tylko promujemy nasze produkty, ale też wzmacniamy rozpoznawalność marki ORLEN. Duża w tym zasługa Roberta Kubicy, który jest twarzą naszej kampanii promocyjnej i jednym z najpopularniejszych polskich sportowców, świetnie znanym też poza granicami kraju. My skutecznie wykorzystujemy ten potencjał, co odzwierciedlają m.in. nasze wyniki finansowe w detalu" – mówił Obajtek.

Loteria łączy się ze specjalną kampanią produktową, której twarzą jest Robert Kubica. Jak poinformował prezes współpraca z Robertem Kubicą, którą PKN ORLEN będzie kontynuował także w przyszłym roku, pozostając również w Formule 1, wpisuje się nie tylko w strategię sponsoringu sportowego, lecz przynosi także wymierne korzyści wizerunkowe i biznesowe. Sieć detaliczna koncernu, w której sprzedaż wspierana jest loterią z Robertem Kubicą, odnotowała w Polsce 3 proc. wzrost sprzedaży paliw, a także wyraźny wzrost sprzedaży produktów pozapaliwowych w pierwszym półroczu, przyczyniając się do rekordowego zysku operacyjnego tego segmentu, który był wyższy o 400 mln zł, w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku.(PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz