KE chwali się polityką równościową: ponad 40 proc. kadry kierowniczej to kobiety

Z opublikowanych we wtorek najnowszych danych wynika, że kobiety na wszystkich szczeblach zarządzania stanowią obecnie 41 proc. kadry unijnej egzekutywy, w porównaniu z 30 proc. na początku kadencji, gdy kierowanie Komisją przejmował Jean-Claude Juncker.źródło: ShutterStock

Ponad 40 proc. kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla Komisji Europejskiej to kobiety; to więcej niż wyznaczony w 2014 r. cel - podała KE we wtorek, na nieco ponad miesiąc przed planowanym zakończeniem jej obecnej kadencji.