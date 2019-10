Podkreślili, że zrewidowali oczekiwania dotyczące wzrostu płac w 2020 r. o ok. 2 pkt proc. ze względu na rządowy plan podwyższania płacy minimalnej.



"Przełożenie na dynamikę płac podwyżki płacy minimalnej wpłynie na to, że w 2020 płace będą rosły o blisko 9% r/r. Jest to impuls wspierający sytuację gospodarstw domowych i konsumpcję" - powiedziała ekonomistka banku Marta Petka-Zagajewska podczas konferencji prasowej.



"Ważnym czynnikiem dla średnioterminowych perspektyw rynku pracy jest plan podwyższenia płacy minimalnej (po ok. 15% w 2020-2021 i ok. 10% w 2022-2024). Szacujemy, że w 2020 wzrost płacy minimalnej spowoduje przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce do 8-9% r/r (rewizja w górę o ok. 2 pkt proc.), co potwierdza rosnący odsetek firm planujących podwyżki płac" - czytamy w kwartalniku ekonomicznym banku.



Ekonomiści podkreślają, że łączny wzrost kosztów pracy będzie jeszcze silniejszy (wejście w życie PPK, zapowiadana likwidacja 30-krotności), co wg nich będzie (1) dodatkowo osłabiać popyt na pracowników i ograniczać wzrost zatrudnienia, (2) stymulować działania zwiększające wydajność pracy.



"Wśród branż najbardziej eksponowanych na skutki wzrostu płacy minimalnej są głównie branże usługowe (ze względu na wysoki udział kosztów pracy w kosztach ogółem) oraz m.in. handel detaliczny i nieliczne branże przetwórcze (obecne przeciętne wynagrodzenie blisko minimalnego). Sądzimy, że presja kosztowa oraz wyzwania inwestycyjne w średnioterminowej perspektywie zaowocują zmianą struktury zatrudnienia w gospodarce w kierunku ograniczenia roli najmniejszych, najmniej wydajnych firm" - czytamy dalej.



Główne źródła niepewności dla prognozy PKO BP to: (1) zmiany salda migracji; (2) polityka płacowa w sektorze publicznym, (3) wdrożenie PPK oraz zmiany regulacyjne (opodatkowanie i oskładkowanie pracy), (4) zmiany aktywności zawodowej; (5) faktyczne skutki wzrostu płacy minimalnej.



Według PKO BP, stopa bezrobocia rejestrowanego na konie 2019 r. wyniesie 5,3%, a rok później sięgnie 5,5% (wobec 5,8% na koniec 2018 r.). Przewidywany przez nich wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw to: 2,8% w br. i 0,4% w 2020 r. (wobec 3,4% wzrostu w ub.r.).



Prognozują oni, że jednostkowe koszty pracy wzrosną o 1,7% w tym roku i o 4,2% w przyszłym roku (po wzroście o 2,3% w ub.r.). Jednocześnie wydajność pracy zwiększy się - według nich - o 4,9% w 2019 r. i o 4,4% w 2020 r. (po wzroście o 4,8% w 2018 r.).