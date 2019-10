Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że bezrobocie we wrześniu wyniosło 5,1 proc., potwierdzając tym samym wcześniejsze szacunki resortu rodziny. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Borys-Szopa w komunikacie przesłanym PAP podkreśliła, że taki poziom bezrobocia świadczy o dobrym stanie polskiej gospodarki.

"Główny Urząd Statystyczny kolejny raz potwierdził nasze wstępne szacunki dotyczące stopy bezrobocia – we wrześniu wyniosła ona zaledwie 5,1 proc. Niższy niż obecnie poziom stopy bezrobocia rejestrowanego, obserwowany był ostatnio we wrześniu 1990 r., co oznacza, że wskaźnik po raz kolejny przyjął rekordowo niską wartość w całej historii gospodarki rynkowej Polski. Świadczy to o tym, w jak dobrej kondycji znajduje się nasza gospodarka" – wskazała szefowa MRPiPS.

Minister zwróciła uwagę, że w urzędach pracy jest zarejestrowanych coraz mniej osób bezrobotnych. Jak dodała, na koniec września w rejestrach figurowało niewiele ponad 851 tys. osób.

"To o kilkanaście tysięcy mniej niż przed miesiącem i o ponad 96 tys. mniej niż przed rokiem. Jak duża to zmiana na rynku pracy, niech świadczy fakt, że na koniec 2015 r. liczba bezrobotnych wynosiła ponad 1,5 mln osób. To naprawdę dobra zmiana" – podkreśliła minister rodziny.

