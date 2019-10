Play i Fantasyexpo uruchamiają projekt 'Play Polska Liga Mobilna'



Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Play wraz z Fantasyexpo startuje z pierwszą w Polsce esportową ligą gier mobilnych, poinformowały firmy w komunikacie.

"Play Polska Liga Mobilna nie jest pierwszym dużym projektem esportowym skierowanym do graczy, który organizuje Fantasyexpo. Agencja jest znana w krajowej branży sportów elektronicznych jako organizator jednych z największych regularnych rozgrywek skierowanych do miłośników esportu. Fantasyexpo podczas organizowania nowej ligi wykorzystuje kompletne know-how wynikające z prowadzenia Polskiej Ligi Esportowej od 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Partnerem tytularnym ligi jest sieć komórkowa Play, od lat wspierająca rozwój polskich sportów elektronicznych. Marka, która od dawna stawia na esport, podobnie jak Fantasyexpo, dostrzegła potencjał w grach mobilnych. Poprzez wsparcie Polskiej Ligi Mobilnej, Play wykorzystuje nowy kanał komunikacji, skierowany do swoich klientów, wskazano.

"Play Polska Liga Mobilna jest efektem zderzenia naszych celów firmowych z trendami na rynku gier, oraz oczekiwaniami użytkowników urządzeń mobilnych. Poniekąd jest to następny etap rozwoju krajowego rynku sportów elektronicznych" - powiedziała digital communications Mmnager w Play Justyna Borkowska, cytowana w komunikacie.

"Dla Play, jako największej sieć komórkowej w Polsce, wspierającej community graczy od ponad 3 lat, naturalnym krokiem, było rozszerzenie platformy #GamersGonnaPlay o ligę mobile. Mam nadzieję, że nasz wspólny projekt, pierwszy taki na polskim rynku, zostanie pozytywnie przyjęty przez fanów gier mobilnych" - powiedziała senior digital communications manager w Play Aleksandra Nitecka, cytowana w komunikacie.

Strategiczne wsparcie rozgrywkom zapewnia LifeTube - sieć partnerska YouTube zrzeszająca ponad 800 influencerów.

"Posiadając grupę najbardziej popularnych twórców mobilnych, już od dłuższego czasu poszukiwaliśmy dalszej drogi rozwoju tego sektora. Z wykorzystaniem narzędzi, które oferuje Play Polska Liga Mobilna, stworzymy produkt, który zasięgowo konkurować będzie z największymi podmiotami esportowymi w kraju. Dla tysięcy graczy mobilnych, będzie to także szansa spróbowania swoich sił w bardziej wymagających rozgrywkach i wskoczenia na wyższy poziom rywalizacji" - powiedział senior account manager & esports specialist w LifeTube Radosław Kwiatkowski.

Liga obejmie jedne z najpopularniejszych tytułów, które podbiły serca fanów mobilnej rozrywki na całym świecie: Brawl Stars (100 milionów pobrań), Clash Royale (100 milionów pobrań), World of Tanks Blitz (50 milionów pobrań). W ramach rozgrywek organizatorzy przygotują serię zmagań dla wszystkich zawodników oraz kibiców. W każdym z tytułów zobaczymy 8 turniejów kwalifikacyjnych zakończonych finałami, podczas których zawodnicy będą mieli okazję wygrać najnowsze modele smartfonów, peryferia oraz abonamenty.

Na widzów mobilnych zmagań czeka również showmatch z udziałem kibiców oraz influencerów będących ambasadorami imprezy. Zaangażowanie twórców internetowych do wsparcia Polskiej Ligi Mobilnej, nie tylko ułatwi integrację środowiska graczy mobilnych, ale także przyciągnie fanów mobilnej rywalizacji. Ambasadorami ligi będą takie osobistości jak Sitr0x, Manoyek, Farell, Dzejżejka czy pOwp, podano także.

Według najnowszych badań kwota, na jaką można oszacować wartość krajowego segmentu obejmującego gry mobilne wynosi aż 216 mln USD (Gracze 2019). Mimo tak wysokiego potencjału branży, na krajowej scenie wciąż nie mieliśmy okazji zobaczyć zawodów skierowanych do entuzjastów gier na smartfony i tablety. Wartość polskiego rynku gier na PC Newzoo szacuje na 152 mln USD, gier konsolowych na 151 mln USS, a gier przeglądarkowych na 21 mln USD (Gracze 2019), podkreślono.

"Śledząc najnowsze badania rynku gamingowego zarówno w Polsce, jak i na świecie, możemy zaobserwować gwałtowny rozwój gier mobilnych. Mimo wzrostu zainteresowania tytułami skierowanymi na smartfony i tablety, próżno szukać regularnych rozgrywek dedykowanych graczom mobilnym. Bazując na wiedzy popartej badaniami rynkowymi oraz wykorzystując know-how wypracowane przy tworzeniu Polskiej Ligi Esportowej, ruszamy z pierwszą w Polsce ligą skierowaną do miłośników gier na małych ekranach" - powiedziała head of brands Fantasyexpo Justyna Oracz.

Udział w rozgrywkach jest otwarty dla wszystkich chętnych graczy. O wystąpieniu w kwalifikacjach do turnieju finałowego będzie decydowała kolejność dokonywania zapisów. Aby dołączyć do zmagań wystarczy wraz ze znajomymi z gry (poza Clash Royale - tryb jednoosobowy), należy zarejestrować się w odpowiednim wydarzeniu w serwisie Toornament za pośrednictwem oficjalnej strony PLAY Polskiej Ligi Mobilnej.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)