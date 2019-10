Miraculum wyemituje obligacje o łącznej wartości 4,5 mln zł



Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Miraculum uchwaliło emisję 1,5 mln obligacji zamiennych na akcje serii S1 o łącznej wartości 4,5 mln zł, podała spółka. Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na spłatę kredytu inwestycyjnego w Santander Bank Polska oraz na kapitał obrotowy w celu rozwijania działalności lub w celu realizacji bieżących zobowiązań powstających w związku z kontraktami.

"Emisja obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem subskrybowania 1 500 000 obligacji. […] Propozycja nabycia obligacji została skierowana do dwóch inwestorów" – czytamy w komunikacie.

Obligacje zostaną wykupione po upływie 24 miesięcy od dnia przydziału chyba, że posiadacz wykona prawo do zamiany obligacji na akcje serii P. Cena emisyjna obligacji serii S1 i akcji serii P równa będzie 3,00 zł, co oznacza, że posiadacz obligacji będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną obligację jednej akcji serii P. Oprocentowanie obligacji wynosi 6 % w skali roku. Odsetki płatne są w odstępach kwartalnych. Obligacje zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawów rejestrowych na znakach towarowych "JOKO", WARS", Być Może", wymieniono także.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)